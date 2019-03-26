Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Все три кандидата видят себя во втором туре президентских выборов (коллаж РБК-Украина)

Лидеры президентской гонки сохраняют свои позиции за считанные дни до первого тура выборов. Свежие данные соцопросов вновь показали самый высокий рейтинг у Владимира Зеленского, подтвердив его внушительный отрыв от Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. О том, с чем подходят к первому туру штабы самых популярных кандидатов и как они оценивают кампании друг друга – в материале РБК-Украина.

Социологи опубликовали в понедельник два новых исследования с оценкой настроения украинцев перед президентскими выборами. Согласно данным соцопроса, проведенного с 5 по 14 марта Центром Разумкова, группой "Рейтинг" и Киевским международным институтом социологии, первое место электоральных симпатий сохраняет Владимир Зеленский. Среди тех, кто определился с выбором, за него готовы проголосовать 27,7% респондентов. Тогда как за Юлию Тимошенко – 16,6%, а за Петра Порошенко – 16,4%. Вместе с тем другой опрос, самостоятельно проведенный КМИС с 14 по 22 марта, дает Зеленскому 32,1% поддержки, Порошенко – 17,1%, а Тимошенко – 12,5%.

Зеленский: "Слуга народа-3" и молодежь

В конце марта Зеленский впервые возглавил список тех, кто, по мнению украинцев, имеет самые высокие шансы стать президентом, следует из вышеупомянутого опроса КМИС. В штабе этого кандидата итоги проведенной кампании оценивают положительно, но жалуются, что на реализацию всех задумок им не хватило ресурсов. "Если бы у нас действительно были деньги Коломойского, которые нам приписывают, то мы выиграли бы в первом туре. Осталась масса нереализованных задумок, пусть и относительно недорогих, но все же средств не хватило", – рассказывает собеседник в штабе Зеленского.

За неделю до голосования у кандидата видят две главные задачи – это мобилизация электората и защита результатов. Чтобы мотивировать избирателей, в первую очередь, молодежь – ядро электората Зеленского, штаб запустил серию роликов под общим тэгом "Непроевыборы", в которых в доступной форме рассказывается, как голосовать не по месту прописки, как проверить себя в списках избирателей, почему с участков не будут забирать в армию и зачем вообще приходить на выборы.

У Зеленского рассказывают, что смогли полностью закрыть свои квоты в окружных и участковых избирательных комиссиях за счет волонтеров, а сейчас активно приглашают всех желающих зарегистрироваться официальными наблюдателями. Штаб будет проводить свой параллельный подсчет голосов, а также присоединился к проекту "E-vybory", в котором уже участвуют "Гражданская позиция", "УКРОП", Комитет избирателей Украины и другие партии и организации. В данном случае стоит задача оперативно собрать, оцифровать и опубликовать 30 тыс. копий протоколов голосования.

В штабе у Зеленского говорят, что намерены всеми доступными средствами пресекать фальсификации в пользу любого кандидата, но при этом решили обойтись без призывов к выходу людей на улицы для защиты результатов. "По нашему мнению, любые уличные волнения – это угроза для всей страны. Впрочем, если люди увидят массовые фальсификации, то они сами выйдут на улицы", – полагает собеседник РБК-Украина из команды Зеленского.

На данный момент Владимир Зеленский вместе с "Кварталом" отправился в очередной тур по Украине. Началась поездка с Харькова, в планах – Днепр, Мариуполь, Запорожье, а закончится турне в последний день разрешенной агитации – 29 марта, концертом в Броварах Киевской области.

На дополнительную мобилизацию электората будет работать и канал 1+1, где со среды 27 марта начнется показ третьего сезона сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Уже 30 марта в "день тишины" с обеда будут показывать различные проекты "Студии Квартал-95". При этом на канале отрицают обвинения в том, что пытаются использовать субботний эфир в интересах Зеленского. "Среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Рассмеши комика" и "Чистоньюз" – без участия кандидата в президенты, а выпуск "Вечернего Квартала" в этот день является архивным, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом", – заявили на канале.

Собеседники РБК-Украина в штабе кандидата уверяют, что для них непринципиально, с кем выходить во второй тур выборов – с Юлией Тимошенко или Петром Порошенко. Но в качестве соперника на голосовании 21 апреля вообще хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

"Это была бы честная и продуктивная конкуренция, между "новым" лицом в политике и самым порядочным и конструктивным представителем "старой системы", – говорит собеседник. Примечательно, что в последнем интервью РБК-Украина Гриценко также заявил, что "интереснее всего во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский". Вместе с тем он резко раскритиковал своего потенциального оппонента и вызвал его на дебаты.

Сам Зеленский пока избегает публичных контактов со своими конкурентами, например, на многочисленных предвыборных ток-шоу. Но в штабе проблемы в этом не видят. Единственная вероятная ошибка – слишком поздний старт кампании. Главный политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков в интервью проекту KRYM рассказал, что, штабу, возможно, надо было ранее начинать отстраивать структуры, собирать людей, чтобы было больше возможностей для защиты результата.

"Мы увидели две кампании страха. У Порошенко – это страх войны, у Тимошенко – страх нищеты. И только одну кампанию надежды – нашу. Порошенко провел классическую кампанию власти, только доведенную до абсолюта, никогда еще не было настолько откровенного подкупа избирателей со стороны власти. Тимошенко же мощно начала, но не рассчитала свои силы на всю дистанцию, и не смогла продвинуть свою прогрессивную изначально повестку, опять уйдя на темы цен и тарифов", – сказал РБК-Украина один из политтехнологов Зеленского.

Тимошенко: анкеты и защита результата

В штабе Тимошенко не считают, что совершили фальстарт. "Мы провели солидную кампанию, закрепили себя в нише главной ответственной оппозиции в стране. Теперь, фактически, нам не надо будет начинать отдельную парламентскую кампанию", - говорит РБК-Украина один из политтехнологов лидера "Батькивщины".

Сама Тимошенко на будущие результаты выборов смотрит оптимистично. Одно из оснований для оптимизма – результаты "всеукраинского анкетирования избирателей", результаты которого были обнародованы "Батькивщиной" в середине марта. В партии уверяют, что было опрошено 2,5 миллиона избирателей, и Тимошенко побеждает с большим отрывом. За нее якобы изъявили готовность голосовать 31,6% опрошенных, за Зеленского – 20,9%, за Порошенко – 15,8%.

"Подобные анкетирования штаб проводит еще с парламентских выборов 2002 года, и тогда его результаты фактически совпали с реальными итогами выборов. Обычно они проводились для внутреннего пользования, но сейчас, увидев конкретные цифры, Тимошенко решила, что их надо обнародовать перед публикой", – рассказывает собеседник издания.

Собеседник в руководстве партии "Батькивщины" полагает, что по итогам первого тура Юлия Тимошенко будет первая, но расклад по итогам второго тура пока предугадать сложно. По его словам, скорее всего, во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко. Что же касается Зеленского, то его результат на Туровской не берутся прогнозировать, поскольку решающими факторами станут явка молодежи и процесс защиты результатов голосования.

"Пока неясно, придут ли его сторонники – молодежь. Никогда не ходила, а придет ли в этот раз – вопрос. Так же неясно, насколько у него отработана система действий по защите результатов, что немаловажно. Думаю, во второй тур мы можем выйти с Порошенко, и то он буквально попытается пролезть. Если же придут избиратели Зеленского, то все может переиграться", – размышляет собеседник издания.

"Зеленский провел нормальную кампанию, ни в чем не успел замазаться, сделал заявку на дальнейшее участие в политике, независимо от результатов этих выборов. А Порошенко сделал ставку на победу любой ценой, обвинял всех в популизме, а в итоге по популизму переплюнул всех. Но "слюны" только на один месяц хватило", – оценивает кампании конкурентов другой штабист Тимошенко.

Ключевые задачи, которые ставят в штабе на Туровской – такие же, как и в штабе Зеленского: мобилизация сторонников и защита результатов. "Батькивщина" также будет проводить параллельный подсчет голосов, и, по словам замглавы фракции Сергея Соболева, его результаты обнародуют "намного раньше, чем это сделает ЦИК".

"Мы столкнулись с тем, что многие наши избиратели до сих пор уверены, что Тимошенко железно проходит во второй тур под влиянием соцопросов прошлого года, что может их несколько демотивировать", – рассказывает один из штабистов. Очевидно, из-за этого в телерекламе лидера "Батькивщины" делается особый акцент на том, чтобы ее избиратель пришел на выборы уже в первом туре.

16 марта о своей поддержке Юлии Тимошенко заявил кандидат от партии "Основа" Сергей Тарута. Впрочем, в бюллетенях его фамилия все равно останется. В штабе "Батькивщины" объясняют, что смысл этой затеи – не столько получить дополнительные голоса (рейтинг Таруты находится в районе 1%, и сколько из его симпатиков поддержат его призыв голосовать за Тимошенко – вопрос открытый), сколько укрепить имидж их кандидата. В СМИ ходили слухи о том, что примеру Таруты в скором времени должны были последовать и несколько других кандидатов, в частности, Валентин Наливайченко, но на момент публикации статьи этого так и не случилось.

Один из собеседников РБК-Украина на Туровской полагает, что никакие скандалы и сливы компромата последних дней перед голосованием на рейтинги существенно не повлияют. "Сейчас главная задача любого кандидата – не навредить себе самому. Навредить конкурентам уже не получится. Главное – полевая работа и защита результата", – уверен штабист.

Порошенко: мобильные агитаторы и ожидание протестов

Петр Порошенко планировал подойти к первому туру на мажорной ноте. Для этого правительство Владимира Гройсмана согласилось провести монетизацию субсидий в денежной форме и выплатить по 2410 гривен тем, у кого пенсии ниже минимальных. Но горячая фаза избирательной кампании для действующего президента прошла под пристальным вниманием со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова и активистов из "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

Арсен Аваков, с которым у Порошенко давно испортились отношения, упрекал штаб президента, что они выстроили систему агитаторов для подкупа избирателей. Но в самом штабе настаивали, что агитаторы не могут работать бесплатно. Повышенное внимание со стороны Нацполиции в команде Порошенко списывали на якобы ангажированность Авакова в пользу Юлии Тимошенко.

"Наши агитаторы – это целый программный комплекс, такой базы нет ни у кого. Мы видим в режиме реального времени передвижения каждого агитатора во время его работы при помощи мобильных телефонов с GPSМ. У каждого агитатора есть задание, и мы видим, как он его выполняет. Для этого у каждого из них есть карточки с QR-кодами, которыми они отчитываются о проделанном задании. Это идентификация людей. А Аваков считал, что на эти карточки мы перечисляем деньги", – рассказал один из членов команды Порошенко.

После того как Центризбирком пояснил, что штабы имеют право возмещать агитаторам расходы на питание, проезд, проживание и мобильную связь, это несколько успокоило главу МВД и снизило градус публичного противостояния между командой Порошенко и Аваковым. Пока в штабе Петра Порошенко считают, что неделя перед голосованием пройдет спокойно, и никаких сюрпризов от полиции не последует.

"Сейчас все немного стабилизировалось, поскольку теперь на место сразу же выезжает прокуратура и фиксирует, если есть нарушения со стороны полиции по отношению к нашим агитаторам. К тому же сами полицейские понимают, что сразу следует заявление в ГБР на неправомерные действия полиции. Поэтому на местах полиция уже не особо хочет выполнять команды "департамента МВД по выборам", зачастую игнорируя их", – говорит собеседник в близком окружении Порошенко.

Кроме того, в команде президента не ожидают от "Нацкорпуса" и "Нацдружин", зарегистрированных наблюдателями на выборах, агрессивных действий непосредственно 31 марта.

"Они наконец-то поняли, что их агрессия работает против них. Теперь же они везде подчеркивают, что у них мирные акции и так далее. И сам Аваков получил полтора десятка обращений от послов в этой связи, ведь его уже все кому ни лень связывают с "Нацдружинами". А он же всячески пытается дистанцироваться от них. Поэтому, думаю, выборы в целом пройдут спокойно", – прогнозирует один из штабистов.

Но у Порошенко не исключают, что акцию протеста с палатками под ЦИК уже вечером 31 марта может собрать Юлия Тимошенко, если экзит-поллы покажут, что она не проходит во второй тур. Впрочем, по словам собеседников в команде президента, едва ли подобные шаги со стороны Тимошенко будут эффективными.

"Они точно готовятся. После Саакашвили, на мой взгляд, "прививка" палатками для страны уже сделана. Они считают, что их будут разгонять. Но никто их трогать не будет. Пускай постоят палатки месяц, два, три. А ведь все это нужно финансировать, поэтому надолго их не хватит", – рассуждает один из членов президентской команды.

В штабе Порошенко сохраняют оптимизм на второй тур, позитивно оценивая свои шансы, но назвать имя своего соперника в финале пока затрудняются. "Если с показателем Тимошенко нам пока все понятно, то Зеленский может оказаться в первом туре как первым, так и четвертым. Зеленский – это джокер. Но есть большая вероятность, что его сторонники попросту не придут на выборы", - рассказывает один из ключевых штабистов Порошенко.

По его мнению, результат Зеленского, как и весь состав второго тура, будет зависеть от того, придут или не придут на выборы сторонники лидера "Квартала", а именно возрастная группа 18-35 лет. А на то, придут они или нет, может повлиять множество факторов, вплоть до плохой погоды и очередей на участках, говорят у Порошенко.

В штабе действующего президента считают, что предварительный расклад на второй тур будет понятен уже по состоянию на 16:00 в день голосования. "Если к этому времени явка будет более-менее соответствовать той, которая была по состоянию на 16 часов во время предыдущих президентских выборов, то Зеленский – точно не первый и, возможно, даже не второй. Но если явка будет заметно выше, чем на предыдущих выборах, то, значит, пришли люди, которые никогда ранее на выборы не ходили. И большинство из них, скорее всего, это те, кто проголосуют за Зеленского", – считает собеседник в команде Порошенко.