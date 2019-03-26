Выборы в Украине: главные новости дня

До выборов в Украине осталось 4 дня
До выборов в Украине остается меньше недели: боевики готовятся к протестам, журналисты расследую формирование так называемых "сеток", а правозащитники назвали главные вызовы для президента после выборов. Все главные новости за сегодня, 26 марта, - в материале РБК-Украина.
Как сообщили в Комитете избирателей Украины, по данным финотчетов кандидатов об использовании средств избирательного фонда, 44 кандидата на пост президента на выборах в Украине официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов в президенты, по результатам которого были выявлены нарушения в 17 отчетах. Самыми распространенными нарушениями в НАПК назвали наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполноту данных.
По данным расследования Bihus.Info, окружение Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые собрали персональные данные избирателей под видом опросов. Целью таких действий было формирование так называемых "сеток".
Согласно заявлению правозащитной организация Human Rights Watch, победитель президентских выборов в Украине должен быть готов к решению широкого круга вопросов в области прав человека, свободы слова. Кроме того, в HRW еще одним вызовом назвали угрозы безопасности жителям Донбасса.
Источники РБК-Украина в штабе Владимира Зеленского заявили, что для его команды непринципиально, кто вместе с Зеленским выйдет во второй тур. Вместе с тем, в качестве оппонента во втором туре, который в случае проведения состоится 21 апреля, хотели бы видеть Анатолия Гриценко.
Вместе с тем, в материале РБК-Украина "Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко" говорится о том, что у Юлии Тимошенко полагают, что во второй тур она выйдет вместе с Петром Порошенко. Результат Зеленского у Тимошенко прогнозировать не берутся, поскольку решающими факторами станут явка молодежи и защита результатов голосования.
В штабе Петра Порошенко позитивно оцениваяют шансы действующего главы государства во втором туре. Вместе с тем, назвать имя соперника в финале пока затрудняются.
По данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе создают специальные отряды для подавления возможных акций в ходе выборов в Украине. К созданию отрядов привлечены инструкторы Федеральной службы безопасности РФ.