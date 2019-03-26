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Вибори в Україні: головні новини дня

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 19:00
Вибори в Україні: головні новини дня
Ілюстративне фото (УНІАН)

До виборів в Україні залишилося 4 дні

До виборів в Україні залишається менше тижня: бойовики готуються до протестів, журналісти розслідую формування так званих "сіток", а правозахисники назвали головні виклики для президента після виборів. Всі головні новини за сьогодні, 26 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Кандидати в президенти витратили 1,2 млрд гривень на кампанії

Як повідомили в Комітеті виборців України, за даними фінзвітів кандидатів про використання коштів виборчого фонду, 44 кандидата на пост президента на вибори в Україні офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйона гривень.

НАЗК виявило порушення в фінзвітах кандидатів у президенти

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів у президенти, за результатами якого були виявлені порушення в 17 звітах. Найпоширенішими порушеннями в НАЗК назвали наявність податкового боргу у суб'єктів, які здійснювали внески, а також неповноту даних.

Журналісти заявили про зв'язки оточення Порошенка з підкупом виборців

За даними розслідування Bihus.Info, оточення Петра Порошенка пов'язано з громадськими організаціями, які зібрали персональні дані виборців під виглядом опитувань. Метою таких дій було формування так званих "сіток".

Правозахисники назвали виклики для майбутнього президента

Згідно з заявою правозахисної організація Human Rights Watch, переможець президентських виборів в Україні повинен бути готовий до вирішення широкого кола питань в області прав людини, свободи слова. Крім того, в HRW ще одним викликом назвали загрози безпеці жителів Донбасу.

У Зеленського, Тимошенко і Порошенка спрогнозували ситуацію у другому турі

Джерела РБК-Україна в штабі Володимира Зеленського заявили, що для його команди непринципово, хто разом із Зеленським вийде у другий тур. Разом з тим, як опонента у другому турі, який у разі проведення відбудеться 21 квітня, хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

Разом з тим, у матеріалі РБК-Україна "Прибрати зайве: з ким і як планують виходити в другий тур виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко" йдеться про те, що у Юлії Тимошенко вважають, що у другий тур вона вийде разом з Петром Порошенком. Результат Зеленського у Тимошенко прогнозувати не беруться, оскільки вирішальними факторами стануть явка молоді і захист результатів голосування.

У штабі Петра Порошенка позитивно оцінюють шанси чинного глави держави у другому турі. Разом з тим, назвати ім'я суперника у фіналі поки їм важко.

Розвідка повідомляє про підготовку бойовиків до протестів під час виборів

За даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі створюють спеціальні загони для придушення можливих акцій в ході виборів в Україні. До створення загонів залучені інструктори Федеральної служби безпеки РФ.

У Тимошенко назвали можливого суперника у другому турі У штабі Зеленського спрогнозували ситуацію у другому турі виборів
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