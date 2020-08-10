ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Выборы в Беларуси нельзя считать демократическими, - МИД Чехии

Прага, Понедельник 10 августа 2020 15:26
Выборы в Беларуси нельзя считать демократическими, - МИД Чехии
Фото: министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек (novinky.cz)
Автор: Игорь Литвиненко

Ранее Лукашенко заявил о вмешательстве Чехии в протесты в Беларуси

Министерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность ходом президентских выборов в Беларуси. В Чехии заявили, что выборы в Беларуси нельзя считать демократическими.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

В Чехии считают недопустимым массовые задержания кандидатов во время избирательной кампании, а также препятствование массовым собраниям.

"С учетом ареста потенциального кандидата в президенты, популярного блогера Сергея Тихановского и последующего заключения под стражу кандидата от оппозиции Виктора Бабарика, которому, как и другому кандидату Валерию Цепкалу, ЦИК отказалась регистрироваться, выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Этот вывод подтверждается также количеством протоколов голосования и подсчета голосов", - говорится в заявлении.

Также в МИД выразили сожаление, в связи с отсутствием на выборах в Беларуси наблюдателей от ОБСЕ.

"Чешская Республика полностью уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время при любых обстоятельствах будет способствовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции", - добавили в МИД.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершилось голосование за президента, после чего в стране вспыхнули массовые протесты.

По предварительным результатам голосования, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Отметим, во время избирательной кампании ЦИК Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидатов Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой и Николаю Козлову.

Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси управляли из ряда других стран, среди которых была Чехия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьЧехиявыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь