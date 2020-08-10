Предварительные цифры голосования в Беларуси вряд ли изменятся, - ЦИК

Фото: Лидия Ермошина (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)

По предварительным результатам победу одержал Александр Лукашенко

В Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что предварительные цифры голосования на выборах президента Беларуси вряд ли изменятся. Согласно предварительным результатам победу с более чем 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По данным ЦИК, в выборах взяли участие 5,79 миллионов человек. Явка составила 84,23%.

Предварительные результаты голосования такие:

Александр Лукашенко - 80,23% голосов;

Светлана Тихановская - 9,9%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,04%;

Сергей Черечень - 1,13%;

Против всех - 6,02%.

"Приведенные цифры вряд ли изменятся", - сообщила Ермошина.

Также она добавила, что очереди на избирательных участках не влияют на итоги волеизъявления граждан.

Официальные результаты голосования в Беларуси должны быть представлены в пятницу, 14 августа.

Напомним, после завершения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

В результате протестов в Беларуси задержали более 160 человек.

Также РБК-Украина писало, что по факту массовых беспорядков и насилия над правоохранителями в Беларуси открыли уголовные дела.