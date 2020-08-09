Результаты выборов в Беларуси: что известно

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Явка избирателей превысила 80%

В Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах, после чего в стране закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Первые итоги выборов в Беларуси могут огласить до 02:00 понедельника. Подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.

ЦИК сообщает предварительные результаты

Как сообщила глава ЦИК Беларуси, по предварительным данным 81,35% голосов - у Александра Лукашенко, 8% - у Светланы Тихановской.

Явка избирателей

Явка избирателей превысила 80%. Оппозиция готовится выйти на акцию протеста, а в Минск стягивают спецтехнику.

Результаты экзит-полов

По результатам государственных экзит-поллов, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, его главная соперница Светлана Тихановская - 6,8%.

Отметим, опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" по заказу телеканала "Мир". Этот телеканал считается провластный.

Вместе с тем, по данным неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, лидирует Тихановская. Она набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что экзит-пол проведен четко и по инструкции. В свою очередь председатель Белорусского комитета международных организаций Павел Алексо добавил, что в основном опрос проводился в штатном режиме без происшествий.

Реакция мира

Депутат сейма Польши Роберт Тышкевич заявил, что его страна не верит победе Лукашенко на выборах президента.

"Никто в это не верит. Это самая большая в истории Беларуси фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", - сказал Тышкевич.

Опоненты Лукашенко

Основные соперники действующей власти арестованы по уголовным делам. Сотни протестующих по всей стране арестованы за административные правонарушения. В стране пытаются отключить интернет: самые популярные сервисы работают с перебоями, а местами не работают вообще. В Минск стянута масса силовиков.

Напомним, в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Отметим, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".