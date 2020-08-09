Беларусь выбирает президента: что нужно знать

Фото: голосование в Беларуси (twitter.com tutby)

В президентской гонке принимают участие 5 кандидатов

В воскресенье 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Эта избирательная кампания ознаменовалась волной народных митингов и арестов оппонентов действующего главы государства. Сам Александр Лукашенко является несменным лидером страны уже 25 лет и вновь баллотируется на пост президента. Все подробности о кандидатах и голосовании - на РБК-Украина.

Как проходят выборы президента

Каждые 5 лет в Беларуси проводятся выборы главы государства. Очередное голосование назначено ЦИК на 9 августа 2020. Об этом сообщает Tut.by.

Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов всех пришедших на участки избирателей, поэтому выборы могут проходить в два тура.

Должность президента была утверждена в стране в 1994 году. Согласно действующему на тот момент законодательству, нахождение одного лица на президентском посту ограничивалось двумя сроками.

В 2004 году в Беларуси состоялся референдум, по результатам которого данные ограничения перестали действовать. В связи с чем на международном уровне последующие выборы беларусского президента не признавались свободными и справедливыми. Каждая избирательная кампания сопровождалась массовыми народными акциями протестов.

Кандидаты

Центральная избирательная комиссия допускает претендентов для участия в выборах только при наличии более 100 тыс. подписей избирателей. Их сбор проводят инициативные группы по всей стране во время избирательной кампании. Официально зарегистрированные кандидаты на выборах 2020:

Александр Лукашенко;

Светлана Тихановская;

Анна Канопацкая;

Андрей Дмитриев;

Сергей Черечень.

ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.

Наблюдатели

Накануне выборов ЦИК Беларуси принял решение уменьшить число наблюдателей на участках до 5 человек, объяснив данное решение сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. При этом большинство из зарегистрированных национальных наблюдателей представляют провластные силы.

В ПАСЕ, ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ заявили о том, что не будут направлять своих наблюдателей на выборы президента в Беларусь. Из-за несвоевременного получения приглашений организациями миссия по наблюдению за основными этапами избирательного процесса (выдвижение и регистрация кандидатов, агитация) оказалась невозможной.

Лукашенко идет на 6-й президентский срок

В 1994 году на первых президентских выборах с результатом около 80% победил Александр Лукашенко. Повторно переизбирался на пост главы государства 4 раза, в каждый из которых набирал более 75% поддержки избирателей.

Фото: Лукашенко - президент Республики Беларусь с 1994 года (president.gov.by)

Лукашенко инициировал проведение референдума в 1996 году о расширении полномочий исполнительной власти, получив право роспуска парламента. В 2004 году состоялся референдум об отмене ограничений по срокам нахождения на президентском посту.

Международное сообщество не признало результаты данных референдумов. Длительное время в отношении Лукашенко и ряда официальных лиц Беларуси действовали санкции с запретом на въезд в страны Евросоюза и США.

В 2020 году Александр Лукашенко баллотируется на пост главы государства шестой раз. О своем выдвижении заявил в ноябре прошлого года. Согласно данным ЦИК, инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко почти 2 млн. подписей.

Предвыборный рейтинг действующего президента (по заказу государственного канала ОНТ) составил 72,3% симпатий избирателей, в то время как по данным интернет-опросов Лукашенко готовы были поддержать лишь 3,4% граждан Беларуси.

Светлана Тихановская

37-летняя Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента после отказа в регистрации ЦИК ее мужа. По официальной информации, на регистрационных документах отсутствовали необходимые подписи.

Оппозиционер и популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета. Его обвинили в нарушении общественного порядка. Позднее в отношении Тихановского открыли уголовные дела по обвинению в препятствовании проведению выборов, подготовке массовых беспорядков. Он будет находиться под стражей до 29 сентября.

Фото: Тихановская - главный претендент на пост президента от оппозиции (svaboda.org)

Светлана Тихановская собрала необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты. Во время митингов в ее поддержку членов инициативной группы неоднократно задерживали. Самой Тихановской звонили с угрозами и требованием прекратить участие в президентской кампании.

Объединение штабов оппозиции

16 июля Светлана Тихановская провела встречу с представителями незарегистрированных кандидатов - женой Валерия Цепкало Вероникой и главой штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой.

В случае избрания Тихановской цель сотрудничества штабов - освобождение политзаключенных и проведение повторных выборов, в которых примут участие кандидаты, находящиеся на данный момент в СИЗО.

Фото: объединение оппозиции (svaboda.org)

Напомним, председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико выдвигал свою кандидатуру на пост президента, собрал 435 тыс. подписей. ЦИК отказал в регистрации, обосновав данное решение тем, что кандидат не указал в декларации ряд доходов.

18 июня Бабарико был задержан вместе с сыном. Ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных незаконным путем.

Валерий Цепкало - бывший директор Парка высоких технологий. Занимал должности посла Беларуси в США с 1997-го по 2002-й, первого замминистра иностранных дел (1994-1997 гг.).

Выдвигался на президентский пост в 2020 году, собрал 160 тыс. подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 тысяч и отказал Цепкало в регистрации. 24 июля вместе с семьей он выехал за границу, опасаясь задержания правоохранителями.

Кто еще баллотируется на пост президента

Анна Канопацкая - юрист, политический деятель, в 2016-2019 гг. была депутатом Национального собрания Республики Беларусь, член либерально-консервативной политсилы Объединенная гражданская партия (ОГП). На президентские выборы 2020 Канопацкая выдвинулась как беспартийная, ее инициативная группа набрала около 150 тыс. голосов.

Андрей Дмитриев - политик, глава общественной организации “Говори правду”. Руководил избирательными штабами кандидатов Владимира Некляева и Татьяны Короткевич на выборах президента в 2010-м и 2015 годах. С 2001-го по 2012-й был членом ОГП. На президентских выборах 2020 Дмитриев зарегистрировался как беспартийный кандидат-самовыдвиженец.

Сергей Черечень - политик, лидер Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) с 2018 года, бывший член Коммунистической партии Беларуси. На выборах 2020 выдвигается от БСДГ.

Акции протеста перед выборами

Избирательная кампания в Беларуси сопровождалась преследованием представителей оппозиции и массовыми акциями протеста. В начале лета прошла волна арестов популярных оппозиционных блогеров. Было задержано 7 человек, среди которых автор канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. По заявлению МВД Беларуси, блогеры на YouTube и в Telegram могли курировать организацию протестов.

После задержания Виктора Бабарико 18 июня около 3 тыс. человек выстроились в "живую цепь" в Минске на расстояние до 3 км, акция продолжалась 6 часов.

14 июля по всей стране задержали около 300 человек во время протестных митингов из-за отказа в регистрации кандидатов в президенты. Акции сопровождались стычками с полицией и применением силы.

Фото: митинги в Беларуси (svaboda.org)

Масштабный митинг прошел в поддержку Светланы Тихановской 30 июля. В минском парке Дружбы народов собралось около 63 тыс. человек. Эту акцию назвали самой многочисленной с 1991 года. Однако в последующие дни все запланированные предвыборные митинги Тихановской в регионах и в столице не состоялись, т.к. площадки для их проведения оказались забронированными для других мероприятий.

Возможное вмешательство РФ

Еще до начала президентской гонки Александр Лукашенко заявлял о "российском вмешательстве" с целью влияния на ход выборов.

29 июля в Беларуси задержали группу из 33 россиян частной военной компании "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, прибыли для дестабилизации ситуации во время выборов президента. Позднее Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны, который является только первой группой, а всего в Беларусь должно было прибыть около 200 военных наемников.

По мнению действующего президента, против Беларуси идет гибридная война. Однако власти не знают, кто конкретно заинтересован в ней.

Ранее в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране. Ни одна избирательная кампания не проходила без внешнего вмешательства, а для расшатывания ситуации использовались СМИ и социальные сети.