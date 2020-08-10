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Вибори в Білорусі не можна вважати демократичними, - МЗС Чехії

Прага, Понеділок 10 серпня 2020 15:26
Вибори в Білорусі не можна вважати демократичними, - МЗС Чехії
Фото: міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек (novinky.cz)
Автор: Игорь Литвиненко

Раніше Лукашенко заявив про втручання Чехії в протести в Білорусі

Міністерство закордонних справ Чехії висловило стурбованість ходом президентських виборів в Білорусі. У Чехії заявили, що вибори в Білорусі не можна вважати демократичними.

Про це йдеться в заяві МЗС Чехії.

У Чехії вважають неприпустимим масові затримання кандидатів під час виборчої кампанії, а також перешкоджання масовим зібранням.

"З урахуванням арешту потенційного кандидата в президенти, популярного блогера Сергія Тіхановском і подальшого утримання під вартою кандидата від опозиції Віктора Бабарика, якому, як і іншому кандидату Валерію Цепкалу, ЦВК відмовилася реєструватися, вибори не можна назвати вільними і демократичними. Цей висновок підтверджується також кількістю протоколів голосування і підрахунку голосів ", - йдеться в заяві.

Також в МЗС висловили жаль, в зв'язку з відсутністю на виборах в Білорусі спостерігачів від ОБСЄ.

"Чеська Республіка повністю поважає і підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, але в той же час при будь-яких обставинах сприятиме свободі вираження думок і зборів, а також рівної політичної конкуренції", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі завершилося голосування за президента, після чого в країні спалахнули масові протести.

За попередніми результатами голосування, перемогу у виборах здобув Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів.

Відзначимо, під час виборчої кампанії ЦВК Білорусі відмовив у реєстрації в якості кандидатів Віктору Бабарика, Валерію Цепкало, Юрію Ганцевичах, Володимиру Непомнящий, Ользі Ковалькова і Миколі Козлову.

Раніше Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі управляли з ряду інших країн, серед яких була Чехія.

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