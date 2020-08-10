Протесты в Беларуси после выборов: что известно

Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)

В ходе протестов задержали 160 человек, известно об одном погибшем

В Беларуси 9 августа состоялось голосование на президентских выборах, после чего в стране закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. После объявления предварительных результатов, согласно которым Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская менее 7%, почти во всех городах страны начались массовые протесты, а затем и столкновения с милицией, использующей спецсредства.

Явка и промежуточный подсчет

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах президента проголосовали 84,05% избирателей.

ЦИК Беларуси уже объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов. По предварительным данным, за него проголосовали 92,7%, за Тихановскую - 3,89%. Штаб Тихановской утверждает, что она побеждает как минимум на 20 участках в Минске.

Результаты экзит-полов

По данным государственного экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов.

Отметим, опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" по заказу телеканала "Мир". Этот телеканал считается провластный.

При этом результаты с 18 зарубежных участков получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.

Так, Светлана Тихановская набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Протесты после окончания голосования

Протесты по всей Беларуси начались вечером 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков на президентских выборах. Силовики заблокировали улицы техникой. Во время протестов начались столкновения.

Тысяча огней на фоне ОМОНа в Минске! pic.twitter.com/V3GipupH8b — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Со стороны правоохранительных органов в ход пошли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Людей кидали в автозаки. Более 20 микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа провели зачистку в центре Минска.

Видео с мужчиной, пострадавшим во время протестов. pic.twitter.com/NgKYJib6lC — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

В Салигорске, Молодечно, Жодино, Дзержинск, Фаниполь правоохранители опустили щиты и стали на сторону народа, а в Пинске протестующие разбили палатку и проводили переговоры с силовиками и местной властью.

Еще несколько кадров из центра Минска этой ночью. pic.twitter.com/jEgz0gcsbu — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Задержанные

По данным правозащитной организации "Вясна", милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.

МВД заявило, что перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействовало дополнительные силы. При этом силовики признали, что проводят массовые задержания, однако о применении спецсредств говорить отказываются.

Первая жертва

В ходе протестов в Беларуси есть и первый погибший. Им оказался молодой человек. Евгений Звичкин. Также сообщается, что 4 человек госпитализировали, в том числе журналиста AP.

GRAPHIC WARNING

Пацярпелы ў Менску, на скрыжаваньні праспэкту Машэрава і вуліцы Ціміразева. pic.twitter.com/fwlDeiVkAW — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Тихановская не пойдет на митинги

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям. Она призвала остановить насилие на массовых протестах.

Главная соперница Лукашенко заявила, что не собирается принимать участия в митингах до оглашения официальных результатов, которые собирается обжаловать.

Штаб Тихановской забаррикадировался. Оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.

Не работают интернет и такси

Некоторые сайты белорусских средств массовой информации работают со сбоями. Не открываются агентства БелТА, а также портал tut.by. Глушится телефонная связь.

Кроме того, сообщается, что с начала протестов перестали работать службы такси.

Что происходит сейчас

Под утро в Минске волна массовых протестов пошла на спад. В соцсетях сообщают, что практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

Колонна ОМОНа на пусто проспекте Независимости. pic.twitter.com/GNt09PKDxJ — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу. Часть демонстрантов собираются продолжить активную фазу акции протеста 10 августа.

Напомним, в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Отметим, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".

Президенты Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные законы.