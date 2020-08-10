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Управляли нашими овцами: Лукашенко заявил о вмешательстве в протесты из-за границы

Минск, Понедельник 10 августа 2020 12:43
Управляли нашими овцами: Лукашенко заявил о вмешательстве в протесты из-за границы
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси зафиксировали звонки из Польши, Великобритании и Чехии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участниками акций протеста управляли из-за границы. По его словам, были зафиксированы звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым, передает БелТА.

По его словам, демонстранты не понимают, что делают, и ими уже начали управлять.

"Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались после завершения выборов президента, по предварительным результатам ЦИК победу на них с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, в ходе беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек.

Также сообщалось, что во время столкновений пострадали 50 гражданских человек и 39 правоохранителей.

По словам Лукашенко, никто против демонстрантов не применял никакие репрессии, кроме этого он заявил, что правительство мягко отреагировало на протесты.

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