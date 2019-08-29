Каким может быть состав нового Кабмина (список)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Дмитрий Кулеба может стать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Народные депутаты на заседании Верховной рады проголосуют за новый состав Кабинета министров. Предварительный состав нового правительства изложен в письме фракции "Слуги народа" к премьер-министру Алексею Гончаруку, сообщает LB.
В новое правительство войдут:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
- Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк - министр обороны.
Также, в своем Telegram-канале экс-нардеп Мустафа Наем написал, что Денис Малюська станет Министром юстиции.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва.
Во время первого заседания Верховной рады 9-го созыва было вынесено 27 вопросов для рассмотрения. Среди главных решений - назначение нового Кабинета министров, президиума Верховной рады, создание парламентских комитетов.