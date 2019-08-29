Каким может быть состав нового Кабмина (список)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба может стать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Народные депутаты на заседании Верховной рады проголосуют за новый состав Кабинета министров. Предварительный состав нового правительства изложен в письме фракции "Слуги народа" к премьер-министру Алексею Гончаруку, сообщает LB.

В новое правительство войдут:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

Также, в своем Telegram-канале экс-нардеп Мустафа Наем написал, что Денис Малюська станет Министром юстиции.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва.

Во время первого заседания Верховной рады 9-го созыва было вынесено 27 вопросов для рассмотрения. Среди главных решений - назначение нового Кабинета министров, президиума Верховной рады, создание парламентских комитетов.