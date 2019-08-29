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Каким может быть состав нового Кабмина (список)

Новости » Политика    29.08.2019 - 17:36
Каким может быть состав нового Кабмина (список)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба может стать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Народные депутаты на заседании Верховной рады проголосуют за новый состав Кабинета министров. Предварительный состав нового правительства изложен в письме фракции "Слуги народа" к премьер-министру Алексею Гончаруку, сообщает LB.

В новое правительство войдут:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

Также, в своем Telegram-канале экс-нардеп Мустафа Наем написал, что Денис Малюська станет Министром юстиции.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва.

Во время первого заседания Верховной рады 9-го созыва было вынесено 27 вопросов для рассмотрения. Среди главных решений - назначение нового Кабинета министров, президиума Верховной рады, создание парламентских комитетов.

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