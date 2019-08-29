Яким може бути склад нового Кабміну (список)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, Денис Малюська може очолити Міністерство юстиції

Міністерство юстиції України може очолити Денис Малюська. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

Як очікується, народні депутати на засіданні Верховної ради 29 серпня проголосують за новий склад Кабміну. Попередній склад нового уряду викладено в листі фракції "Слуги народу" до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, повідомляє видання LB.

В новий уряд можуть увійти:

Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

- міністр фінансів України; Олексій Оржель - посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України;

- посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України; Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

Альона Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

- міністр охорони здоров'я України; Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

- міністр внутрішніх справ України; Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;

- міністр Кабінету Міністрів України; Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання.

Під час першого засідання Верховної ради 9-го скликання було винесено 27 питань для розгляду. Серед головних рішень - призначення нового Кабінету міністрів, президії Верховної ради, створення парламентських комітетів.