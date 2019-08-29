В "Слуге народа" назвали условия поддержки кандидатуры Авакова

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Фракция поддержит кандидатуру Авакова в случае замены его заместителей

Фракции "Слуга народа" будет поддерживать кандидатуру Арсена Авакова на должность министра внутренних дел, но при ряде условий, в частности Аваков должен заменить всех заместителей. Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Назначение Авакова на должность главы МВД во фракции называют вопросом национальной безопасности.

"У фракции возникали вопросы по некоторым кандидатурам, в том числе и по Арсену Авакову. Поэтому мы хотели услышать, почему мы должны поддержать это предложение. Нам пояснили, что это - вопрос национальной безопасности", - сказал Яременко.

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