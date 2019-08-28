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Появилась повестка дня первого заседания Рады

Новости » Политика    28.08.2019 - 19:27
Появилась повестка дня первого заседания Рады
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В повестке дня первого заседания Рады - назначение нового премьер-министра

Накануне первого заседания Верховной рады Украина нового созыва стало известно, какие решения планирует принять парламент 29 августа. Соответствующая повестка дня есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что после торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.

После этого в Раде зарегистрируют депутатские фракции и группы, рассмотрят вопросы коалиции, изберут нового спикера, а также первого и второго вице-спикера. Кроме того, планируется, что президент Владимир Зеленский завтра выступит с посланием.

Фото: повестка дня на 29 августа

Полный список вопросов выглядит следующим образом:

  1. О формировании Временного президиума первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва.
  2. О повестке дня первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва.
  3. Объявление премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед новоизбранной Верховной радой Украины.
  4. О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).
  5. Доклад председателя Верховной рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.
  6. О коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).
  7. Об избрании Счетной комиссии Верховной рады Украины девятого созыва.
  8. Об избрании главы Верховной рады Украины.
  9. Об избрании первого заместителя и заместителя главы Верховной рады Украины.
  10. О заслушивании внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
  11. О проекте Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (рег. № 7203).
  12. О назначении премьер-министра Украины.
  13. О докладе Подготовительной депутатской группы.
  14. О назначении министра обороны Украины.
  15. О назначении министра иностранных дел Украины.
  16. О формировании состава Кабинета министров Украины.
  17. О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета министров Украины.
  18. Об освобождении от должностей членов Кабинета министров Украины.
  19. О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
  20. Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
  21. Об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины.
  22. О назначении на должность председателя Службы безопасности Украины.
  23. О предоставлении согласия на освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины.
  24. О предоставлении согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора.
  25. О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде Украины девятого созыва.
  26. О календарном плане работы второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва.
  27. Об освещении работы Верховной рады Украины девятого созыва.

Отметим, ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва может затянуться до ночи.

Фракция "Слуга народа" определилась с законопроектами на 29 августа
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