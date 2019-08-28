Появилась повестка дня первого заседания Рады

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В повестке дня первого заседания Рады - назначение нового премьер-министра

Накануне первого заседания Верховной рады Украина нового созыва стало известно, какие решения планирует принять парламент 29 августа. Соответствующая повестка дня есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что после торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.

После этого в Раде зарегистрируют депутатские фракции и группы, рассмотрят вопросы коалиции, изберут нового спикера, а также первого и второго вице-спикера. Кроме того, планируется, что президент Владимир Зеленский завтра выступит с посланием.

Фото: повестка дня на 29 августа

Полный список вопросов выглядит следующим образом:

О формировании Временного президиума первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. О повестке дня первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Объявление премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед новоизбранной Верховной радой Украины. О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп). Доклад председателя Верховной рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте. О коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций). Об избрании Счетной комиссии Верховной рады Украины девятого созыва. Об избрании главы Верховной рады Украины. Об избрании первого заместителя и заместителя главы Верховной рады Украины. О заслушивании внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. О проекте Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (рег. № 7203). О назначении премьер-министра Украины. О докладе Подготовительной депутатской группы. О назначении министра обороны Украины. О назначении министра иностранных дел Украины. О формировании состава Кабинета министров Украины. О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета министров Украины. Об освобождении от должностей членов Кабинета министров Украины. О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва. Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва. Об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины. О назначении на должность председателя Службы безопасности Украины. О предоставлении согласия на освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины. О предоставлении согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора. О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде Украины девятого созыва. О календарном плане работы второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Об освещении работы Верховной рады Украины девятого созыва.

Отметим, ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва может затянуться до ночи.