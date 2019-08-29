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Предложены кандидатуры на должность глав МИД и Минобороны

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:51
Предложены кандидатуры на должность глав МИД и Минобороны
Фото: Андрей Загороднюк (Униан)

Вадима Пристайко - на пост главы иностранных дел, а Андрея Загороднюка на пост главы Минобороны

Верховной раде предложат проголосовать за кандидатуру Андрея Загороднюка на пост главы Минобороны, Алексея Оржеля - к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, Вадима Пристайко - на пост главы иностранных дел. Об этом заявила нардеп Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме этого, на должность вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции предлагается кандидатура Дмитрия Кулебы.

Отметим, что именно президент вносит на рассмотрение парламента кандидатуры на должности глав МИД и Министерства обороны.

Также, по словам Верещук, президент Владимир Зеленский рассматривает 4 кандидатуры на должность главы МВД. Она не знает, есть ли среди них Арсен Аваков.

"На сегодня у президента 4 кандидатуры, которые он рассматривает на пост главы МВД", - сказала она.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что министром топлива и энергетики на заседании Верховной рады 29 августа могут назначить Алексея Оржеля.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский на заседании будущей фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова.

Отметим, что перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова cохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" проголосовали за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

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