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"Слуга народа" определилась с кандидатурой на главу Минздрава

Новости » Политика    29.08.2019 - 16:49
"Слуга народа" определилась с кандидатурой на главу Минздрава
Фото: Зоряна Черненко (УНИАН)

Зоряна Черненко может стать новым министром здравоохранения

На первом заседании Верховной рады Украины фракция "Слуги народа" предложит назначить Зоряну Черненко министром здравоохранения. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила нардеп из СН Роксолана Пидласа.

По ее словам, именно Зоряна Черненко будет предлагаться на должность главы Минздрава. В то же время представитель президента в Кабинете министров и нардеп Андрей Герус подчеркнул, что в партии есть те, кто "нормально относится" к нынешнему руководителю министерства Уляне Супрун.

"Это не вопрос того, что она только одна в стране тот человек, который может выполнять определенные функции. Но я к ней отношусь нормально. Я не решаю за всех. Я говорю свое отношение. Но я не уверен, что она останется", - почеркнул Герус.

Напомним, после парламентских выборов партия "Слуга народа" всерьез рассматривала кандидатуру владельца клиники "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения. Однако уже в начале августа он отметил, что не собирался возглавлять Минздрав. В итоге Радуцкий сосредоточится на работе в парламентском комитете.

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