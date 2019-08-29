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Маркарова точно останется главой Минфина, - Арахамия

Новости » Политика    29.08.2019 - 12:26
Маркарова точно останется главой Минфина, - Арахамия
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Министр финансов продолжит заниматься вопросами бюджета

Министр финансов Окскана Маркарова cохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва. Об этом сообщил журналистам депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Арахамия, кандидатуры новых министров окончательно согласуют на заседании фракции "Слуга народа", которое начнется в 12:30.

"Я только только могу говорить о Маркаровой. Еще может кто-то остаться, но Маркарова, я думаю, что точно будет, потому что у нас бюджет, она профессиональный человек и нет вопросов по ней", - сказал Арахамия.

Как сообщало РБК-Украина, главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 9 созыва будет избран Давид Арахамия, первым заместителем - Александр Корниенко.

Отметим, согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен продать проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября 2018 года Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

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