В ВСУ обнаружили еще два новых случая коронавирусной болезни

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали еще два новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, новые случаи были зафиксированы в Винницкой и Одесской областях. Так, коронавирус подтвердился у Военнослужащего из Одесской области и сотрудника Вооруженных сил Украины в Винницкой области. Сейчас состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное, а симптомы заболевания у них отсутствуют.

Как отмечается, сейчас в ВСУ лабораторно подтвержден коронавирус у 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вирус подтвержден у военнослужащего из Одесской области.

Вместе с тем, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе больных коронавирусом украинских военнослужащих нет.

Также ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в рядах Национальной полиции подтверждено 142 случая коронавируса.