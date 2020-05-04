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В Нацполиции подтвердили более ​140 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 17:37
В Нацполиции подтвердили более ​140 случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МВД Украины обнаружили 59 случаев заражения вирусом

В Национальной полиции Украины лабораторно подтверждено 142 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел выявили 59 случаев заражения, а в Национальной гвардии - 19. Также в Государственной пограничной службе подтвердили 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.

Также в ведомстве сообщили, что Министерство имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусу.

Для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте - апреле - 1,5 млн штук респираторов, более 260 тыс. штук костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза, а именно 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения.

Напомним, за прошлые сутки подтвердили коронавирус у двоих военнослужащих ВСУ. Всего на данный момент лечатся от COVID-19 48 военных.

Кроме того, по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

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