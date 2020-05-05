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Коронавирус удалось не допустить в зону ООС, - Минобороны

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 20:04
Коронавирус удалось не допустить в зону ООС, - Минобороны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины улучшилась

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе заболевших коронавирусом украинских военнослужащих нет. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Он также сообщил, что ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины улучшилась.

"У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилась", - заявил министр.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связана с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - отметил Таран.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в рядах Национальной полиции подтверждено 142 случая коронавируса. Кроме того, в Министерстве внутренних дел выявили 59 случаев заражения, а в Национальной гвардии - 19. Также в Государственной пограничной службе подтвердили 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.

Добавим, что ранее подтвердили коронавирус у двоих военнослужащих ВСУ. Всего на данный момент лечатся от COVID-19 48 военных.

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Новости Украины ООСМинистерство обороны РФАндрей ТаранВооруженные силы Украины
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