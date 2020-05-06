В ВСУ обнаружили новый случай коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвержден у военнослужащего из Одесской области

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, коронавирус подтвержден у военнослужащего из Одесской области. Сейчас он лечится дома под наблюдением медицинской службы, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Симптомы заболевания у военного отсутствуют.

В целом в Вооруженных Силах коронавирусной болезнью болеют 30 человек. На изоляции, в том числе самоизоляции, на сегодня находится 257 военных. Число личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек. За весь период в ВСУ от вируса выздоровели 49 человек и еще двое военнослужащих умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе больных коронавирусом украинских военнослужащих нет.

Также ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в рядах Национальной полиции подтверждено 142 случая коронавируса. Кроме того, в Министерстве внутренних дел выявили 59 случаев заражения, а в Национальной гвардии - 19.

Добавим, что ранее подтвердили коронавирус у двух военнослужащих ВСУ.