У ЗСУ виявили ще два нових випадки коронавірусної хвороби

За минулу добу в Збройних силах України зареєстрували ще два нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, нові випадки були зафіксовані у Вінницькій та Одеській областях. Так, коронавірус підтвердився у Військовослужбовця з Одеської області та у працівника Збройних сил України у Вінницькій області. Наразі стан здоров'я пацієнтів оцінюється як задовільний, а симптоми захворювання у них відсутні.

Як зазначається, наразі в ЗСУ лабораторно підтверджено коронавірус у 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 особи та 2 летальних випадки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Збройних силах України за добу зафіксували ще один новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Вірус підтверджено у військовослужбовця з Одеської області.

Разом з тим, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі хворих коронавірусом українських військовослужбовців немає.

Також раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в лавах Національної поліції підтверджено 142 випадки коронавірусу.