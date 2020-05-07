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Названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:35
Названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Одесская, Черновицкая и Днепропетровская области - лидеры по числу новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки большего всего новых случаев коронавируса подтвердили в Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные РНБО.

Так, в Одесской и Черновицкой зафиксировано по 63 новых случая. В Днепропетровской за последние сутки выявили 56 новых инфекций. При этом за сутки по всей Украине заразились 507 человек.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 украинцев, а общее число смертей увеличилось до 340.

Кроме этого, во Львовской области второй день фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом. За сутки коронавирус выявили у еще 42 человек.

Также сообщалось, в Ровенской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и составило более 800 человек. Таким образом уже зарегистрировали 832 случая инфицирования. Также зафиксировано 19 летальных исходов.

Отметим, в Украине наибольшее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровела. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до 340 В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса: более 500 человек
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