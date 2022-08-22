ВСУ держат Антоновский мост "под контролем"

"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но осознавая, что такая конструкция не может быть залатана ведерком бетона, а требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила она.

Удары по Антоновскому мосту

19 июля Антоновский был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

А в ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Также украинские военные в ночь на 14 августа в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.