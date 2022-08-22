ВСУ держат Антоновский мост "под контролем"

ВСУ сохраняют огневое присутствие возле Антоновского моста, постоянно держа его под своим контролем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.
"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но осознавая, что такая конструкция не может быть залатана ведерком бетона, а требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - заявила она.
19 июля Антоновский был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.
А в ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.
Также украинские военные в ночь на 14 августа в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.
Как сообщалось, в воскресенье, 21 августа, ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту в оккупированной Херсонской области.
В этот же день украинские военные нанесли удары по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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