Антоновский мост в Херсоне после обстрела остается пригодным для эксплуатации

Антоновский мост в Херсоне, который сегодня попал под артиллерийский обстрел, сейчас пригоден к эксплуатации, несмотря на повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского .

"Антоновский мост поврежден, но пока пригоден для эксплуатации. Детали узнаем из официальных комментариев Вооруженных силу Украины", - написал Соболевский.

Напомним, сегодня в оккупированном Херсоне обстреляли Антоновский мост. На видео видно, что повреждена проезжая часть моста, а вот опорные конструкции уцелели. Очевидно поэтому мост остается пригодным к эксплуатации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.