ЗСУ тримають Антонівський міст "під контролем"

ЗСУ зберігають вогневу присутність біля Антонівського мосту, постійно тримаючи його під своїм контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.
"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така конструкція не може бути залатана відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - заявила вона.
Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
А в ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу було перекрито.
Також українські військові в ніч на 14 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.
Як повідомлялось, у неділю, 21 серпня, ЗСУ завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.
В цей же день українські військові завдали ударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
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