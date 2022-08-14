Украинские военные еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные в ночь на 14 августа в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Сейчас устанавливается, могут ли оккупанты перевозить через него технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что удары ВСУ по мостам в Херсонской области затрудняют для оккупантов перевозку тяжелой техники и боеприпасов. Однако Гуменюк подчеркнула, что это не значит, что мосты полностью повреждены. Эту информацию уточняют специалисты.

"Сейчас мы видим и наблюдаем, как руководящий состав тех военных подразделений понемногу использует эти остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег (Днепра в Херсонской области, - ред.) для того, чтобы чувствовать себя в безопасности", - добавила спикер.