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Украинские военные еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 14 августа 2022 15:01
Украинские военные еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: ВСУ снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в ночь на 14 августа в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Сейчас устанавливается, могут ли оккупанты перевозить через него технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что удары ВСУ по мостам в Херсонской области затрудняют для оккупантов перевозку тяжелой техники и боеприпасов. Однако Гуменюк подчеркнула, что это не значит, что мосты полностью повреждены. Эту информацию уточняют специалисты.

"Сейчас мы видим и наблюдаем, как руководящий состав тех военных подразделений понемногу использует эти остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег (Днепра в Херсонской области, - ред.) для того, чтобы чувствовать себя в безопасности", - добавила спикер.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ попали в четвертый мост в Херсонской области, которым оккупанты перебрасывали технику.

Позже глава Николаевской ОВА заявил, что руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, чтобы не оказаться в окружении.

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