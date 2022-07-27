ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне: что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова коллаборанта Кирилла Стремоусова в комментарии " РИА-Новости ".

Так, сообщения об ударе по мосту начали появляться в местных Telegram-каналах этой ночью. Изначально даже появилась информация о том, что моста "больше нет".

Что говорят оккупанты?

Оккупационные "власти" Херсона ночью сообщили, что ПВО сбила все ракеты, которые должны были ударить по путепроводу. Однако утром они резко изменили свою риторику и заявили, что "движение по мосту перекрыто" после обстрела украинскими войсками.

Что говорят в ОК "Юг"?

Удары по мосту подтвердили в Оперативном командовании "Юг". По словам руководителя координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранны".