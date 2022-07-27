ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне: что известно
Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова коллаборанта Кирилла Стремоусова в комментарии "РИА-Новости".
Так, сообщения об ударе по мосту начали появляться в местных Telegram-каналах этой ночью. Изначально даже появилась информация о том, что моста "больше нет".
Что говорят оккупанты?
Оккупационные "власти" Херсона ночью сообщили, что ПВО сбила все ракеты, которые должны были ударить по путепроводу. Однако утром они резко изменили свою риторику и заявили, что "движение по мосту перекрыто" после обстрела украинскими войсками.
Что говорят в ОК "Юг"?
Удары по мосту подтвердили в Оперативном командовании "Юг". По словам руководителя координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.
На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранны".
Напомним, на прошлой неделе украинские войска ударили по Антоновскому мосту, чтобы нарушить военную логистику противника.
Мост был поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.
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