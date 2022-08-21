В Херсонском облсовете заявили об ударах по россиянам в Новой Каховке
Иллюстративное фото: в Херсонском облсовете заявили об ударах по россиянам в Новой Каховке (facebook.com/CinCAFU)
В воскресенье, 21 августа, украинские военные нанесли удары по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
"Вчера - Чернобаевка, прямо сейчас - Новая Каховка. Уже приятна закономерность в прилетах по позициям россиян", - написал Хлань.
По его словам, для оккупантов больше нет безопасного места в Херсонской области.
Напомним, ранее Хлань заявил, что в Херсонской области, в районе Чернобаевки, ВСУ ликвидировали российский склад боеприпасов.
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