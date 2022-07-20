В Херсоне ограничили движение по Антоновскому мосту: в чем причина

После ударов Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"После ударов ВСУ по Антоновскому мосту оккупационные власти объявили о "временном ограничении автотранспортного движения по мосту". Через мост будут пропускать только легковой автотранспорт", - говорится в сообщении.