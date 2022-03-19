ВСУ бьют врага, новый комендантский час в Запорожье и подробности удара до Делятину: главное за день
Командование воздушных сил Украины подтвердило удар РФ по Делятину и рассказало подробности, в Запорожье ввели комендантский час до 21 марта, а ВСУ продолжает разбивать вражеские войска.
Подробнее о том, что произошло в Украине за 24-й день войны – в материале РБК-Украина.
Удар по Делятину гиперзвуковыми ракетами: подробности
Сегодня в Минобороны России заявили о том, что войска РФ применили гиперзвуковые ракеты “Кинжал” для удара по подземному военному складу в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что оккупанты нанесли ракетный удар Делятину.
"Удар по Делятину мы официально подтвердили. Однако это произошло где-то с 17 на 18 марта. Они заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", подтверждений этому нет", - сказал он и добавил, что пострадавших в результате нет, а ущерб уточняется.
Смог в Киеве и области
Сегодня утром Киев и Киевскую область накрыл смог. В КГГА заявляла о том, что качество воздуха в норме. Однако просили жителей не открывать окна и по возможности не выходить на улицу без необходимости.
Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что смог был вызван безветренной погодой и как результат - накоплением дыма от возгораний в окресностях Киева и работы ТЭС.
К 12:00 ситуация с воздухом нормализовалась. А ГСЧС, в свою очередь, призвали людей не сжигать сухостой.
ВСУ шестой раз разбили врага в Чернобаевке
Уже шестой раз украинские военные разгромили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. Это место российские войска используют как свой командный пункт и стоянку для самолетов.
"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
Комендантский час в Запорожье
С 16:00 сегодня и до 06:00 21 марта в Запорожье будет действовать комендантский час.
"В соответствии с решениями военного командования в Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 до 06:00 часов 21 марта 2022 года. Просим отнестись с пониманием", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Потери России в войне против Украины 19 марта
Потери РФ в войне против Украины растут. По состоянию на 19 марта вражеские войска потеряли уже 14400 человек личного состава.
Кроме того, украинские военные уничтожили две батареи артиллерии оккупантов в Черниговской области.
”Наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С", - сообщили в оперативном командовании ВСУ “Север”.
Также, ВСУ уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов.
А возле Попасной Луганской области украинские военные "Стингером" уничтожили вражескую ракету "Точка-У".
Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет
РФ больше не сможет вести военные эшелоны по железной дороге из Беларуси в Украину, пути для этого непригодны.
"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", - заявил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.
Вчерашний авиаудар по Макарову: погибли 7 человек
В результате авиаудара 18 марта по Макарову Киевской области погибли 7 человек.
"В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанского района работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", - говорится в сообщении полиции Киевской области.
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