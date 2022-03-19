Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе

Как в США оценивают противостояние Украины российским оккупантам, насколько реальны угрозы Путина применить ядерное оружие и что его ждет в случае нападения на одну из стран НАТО – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий силами США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, отставной генерал Бен Ходжес.

– Как Запад оценивает успехи украинской армии в противостоянии с россиянами? Есть ли признаки того, что Украина сможет защитить себя без вмешательства извне?

– Мы все восхищены и вдохновлены успехами Вооруженных Сил Украины и ее граждан. Я считаю, что российская армия достигнет пика (своих возможностей, - ред.) на следующей неделе, и что сейчас мы находимся в решающей фазе этой кампании.

– Есть ли шанс, что США или отдельные страны НАТО вмешаются в войну? Что для этого должно произойти?

– Я не верю, что США или другие страны НАТО вмешаются напрямую. Но я очень надеюсь, что Штаты и другие увеличат и ускорят ту поддержку, которую мы предоставляем. Также я надеюсь, что мы усилим нашу информационную работу, направленную на население России, чтобы убедить их не отправлять своих сыновей на срочную службу с 1 апреля, в знак протеста против путинской войны.

– Насколько вероятен сценарий, при котором Путин применит ядерное оружие против Украины или стран Запада? Это единственное, что сдерживает НАТО от прямой военной помощи?

– Думаю, что это возможно, но маловероятно. Также я считаю, что мы, Запад, были слишком осторожны, когда имели дело с Кремлем.

– Как вы думаете, есть ли шанс у стран Балтии, Польши и других новых членов НАТО выстоять, если Путин откроет новый фронт в Европе?

– Если Путин откроет где-либо новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб… Не знаю, как он себе представляет, что может одержать успех где-либо еще. Без сомнений мы должны организовать внезапные учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе.

– Может ли недовольство путинским режимом внутри России из-за санкций, в том числе и в его ближайшем окружении, привести к смене власти в краткосрочной перспективе?

– Я считаю, что это возможно. Не думаю, что люди, которые окружают Путина, хотят совершить самоубийство или потерять еще больше, чем они уже потеряли. Мы должны тщательно и комплексно работать, чтобы отговорить российские семьи от отправки своих сыновей в военкоматы 1 апреля.