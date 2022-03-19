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Украинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов: список

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 18:01
Украинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов: список ВСУ уничтожили шестерых российских генералов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор страна-агрессор потеряла около 15 тысяч военных. Также украинским защитникам удалось ликвидировать по меньшей мере шестерых российских генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Сообщается, что за три недели войны украинские воины уничтожили более десятка высших российских командиров.

Список ликвидированных генералов:

  • генерал-майор Магомед Тушаев - командир 141 моторизованного полка Росгвардии;
  • генерал-майор Виталий Герасимов - первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа;
  • генерал-майор Андрей Колесников - командующий 29-й армией Восточного военного округа;
  • генерал-майор Андрей Суховецкий - заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа.
  • генерал-майор Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии;
  • генерал - лейтенант Андрей Мордвичев - командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

Также в ВСУ отметили, что Олег Митяев - командир дивизии, которая презентуемая в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.

"Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая, как "главный символ победы в Великой Отечественной войне". Однако уже в первые десять дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем", - говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов: списокУкраинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов (facebook.com/AFUStratCom)

Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования армии оккупантов.

Также мы писали, что ВСУ ликвидировали сына российского чиновника.

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