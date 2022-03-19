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В результате вчерашнего авиаудара по Макарову погибли семь человек

Новина українською →
Макаров, Суббота 19 марта 2022 13:42
В результате вчерашнего авиаудара по Макарову погибли семь человек Фото: последствия авиаудара по Макарову (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Новиков

Вчера, 18 марта, российские войска нанесли авиаудар по Макарову (Киевская область). В результате погибли семь мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что в результате удара по Макарову погибли семь человек и пятеро получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

"В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанского района работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу во Львове.

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