В результате вчерашнего авиаудара по Макарову погибли семь человек

Вчера, 18 марта, российские войска нанесли авиаудар по Макарову (Киевская область). В результате погибли семь мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что в результате удара по Макарову погибли семь человек и пятеро получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

"В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанского района работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", - говорится в сообщении.