Около 14 400 военных и 95 самолетов: Генштаб назвал российские потери
Фото: названы актуальные потери российской армии в Украине (facebook com mod mil rus)
По состоянию на 19 марта в ходе боевых действий в Украине российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава. Также подтверждено уничтожение 95 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 19 марта:
- личный состав - около 14 400 человек
- танки - 466
- боевые бронированные машины - 1 470
- артиллерийские системы - 213
- РСЗО - 72
- средства ПВО - 44
- самолеты - 95
- вертолеты - 115
- автомобильная техника - 914
- корабли/катера - 3 ед
- цистерны с ГСМ - 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17
- специальная техника - 11
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что согласно Женевской конвенции, в Украине уже работают лагеря для военнопленных.
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