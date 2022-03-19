ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Командование Воздушных сил подтвердило удар РФ по Делятину

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Суббота 19 марта 2022 16:24
Командование Воздушных сил подтвердило удар РФ по Делятину Фото: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владислав Красинский

Российские оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями раньше, и достоверных данных о типе ракеты пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

"Удар по Делятину мы официально подтвердили. Однако это произошло где-то с 17 на 18 марта. Они заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", подтверждений этому нет".

Игнат также уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Ущерб пока уточняется.

Отметим, что об ударе по складам в Делятине заявила РФ. Оккупанты назвали атаку "первым применением" гиперзвукового оружия в Украине.

К слову, на Прикарпатье решили возобновить работу внешкольных учебных заведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины