Командование Воздушных сил подтвердило удар РФ по Делятину

Российские оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями раньше, и достоверных данных о типе ракеты пока нет.

"Удар по Делятину мы официально подтвердили. Однако это произошло где-то с 17 на 18 марта. Они заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", подтверждений этому нет".

Игнат также уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Ущерб пока уточняется.

Отметим, что об ударе по складам в Делятине заявила РФ. Оккупанты назвали атаку "первым применением" гиперзвукового оружия в Украине.