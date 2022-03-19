ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России заявили о применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Новина українською →
Москва, Суббота 19 марта 2022 09:58
В России заявили о применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" Фото: В России заявили о применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - заявил он.

Как сообщает издание, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.

Он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале этого года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.

Война России против Украины продолжается 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Война России против Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины