Военные ВСУ в шестой раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

Военные ВСУ в шестой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - написал Арестович.

Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как как свой командный пункт и место сбора самолетов. Арестович ранее также заявлял о том, что передовой пункт также использовался для снабжения войск "ЛНР" и "ДНР".