Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни, - Вучич

"Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між Росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов’язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра", - сказав Вучич.

Він зазначив, що для того, щоб припинились вбивства і мирний план було реалізовано, Україна має стати членом ЄС. Однак сербський президент підкреслив, що зі вступом України до блоку не погодиться ряд країн.

"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Відбудеться зміна процедур - і це буде зроблено силовим шляхом, усупереч регламентам та всім іншим правилам", - заявив Вучич.