Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич

"Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной, является то, что к выполнению плана будет обязана не только одна сторона, но и значительная часть международного сообщества. Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года - это фактически уже завтра", - сказал Вучич.

Он отметил, что для того, чтобы прекратились убийства и мирный план был реализован, Украина должна стать членом ЕС. Однако сербский президент подчеркнул, что со вступлением Украины в блок не согласится ряд стран.

"С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Произойдет изменение процедур - и это будет сделано силовым путем, вопреки регламентам и всем другим правилам", - заявил Вучич.