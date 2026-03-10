UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вступ на магістратуру та аспірантуру 2026: як не проґавити реєстрацію і коли іспити

13:30 10.03.2026 Вт
3 хв
Готуватись до вступної кампанії краще заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Вступ на магістратуру чи аспірантуру - відповідальний етап у житті кожного студента (фото ілюстративне: Getty Images)

МОН України затвердило план вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році. Тож ключові етапи та дати випробувань для студентів і майбутніх науковців - вже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Читайте також: Не лише штурмовики? Які насправді спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші

Головне:

  • Обов'язковий іспит: для вступу потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
  • Спеціальні іспити: деякі магістри додатково складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а аспіранти - тест з методології наукових досліджень.
  • Формат: вступні випробування проходять за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
  • Етапи: вступна кампанія поділена на основну та додаткову сесії (для тих, хто пропустив основну з поважних причин).
  • Доступ до інформації: запрошення-перепустки та оцінки будуть доступні в кабінетах вступників онлайн.

Які іспити потрібно складати у 2026 році

У Міносвіти розповіли, що визначили алгоритм проведення вступних випробувань у 2026 році:

  • до магістратури;
  • до аспірантури.

Йдеться про затвердження календарних планів організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів.

Повідомляється, що у 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Обов'язковий при цьому єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає:

  • тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
  • тест з іноземної мови.

Зазначається також, що додатково потрібно буде скласти:

  • вступникам до магістратури за деякими спеціальностями (їх перелік буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році) - єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
  • вступникам до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень.

МОН визначило алгоритм вступних випробувань до магістратури й аспірантури (інфографіка: mon.gov.ua)

Графік вступної кампанії до магістратури

Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у 2026 році у строки, наведені нижче.

Основний період:

  • реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);
  • тестування - з 26 червня до 14 липня;
  • результати - до 23 липня.

Додатковий період:

  • реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);
  • тестування - з 3 до 21 серпня;
  • результати - до 21 серпня.

Графік вступної кампанії до магістратури (скриншот: mon.gov.ua)

При цьому запрошення-перепустки з'являться в кабінетах учасників:

  • для основної сесії - до 19 червня;
  • для додаткової сесії - до 28 липня.

Графік вступних випробувань до аспірантури

Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, у 2026 році встановлено календарний план, наведений нижче.

Основний період:

  • реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);
  • тестування - з 14 до 29 липня;
  • результати - до 7 серпня.

Додатковий період:

  • реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);
  • тестування - з 24 до 28 серпня;
  • результати - до 4 вересня.

Графік вступних випробувань до аспірантури (скриншот: mon.gov.ua)

Інформацію про місце та час проведення у своїх кабінетах:

  • учасники основної сесії отримають до 19 червня;
  • учасники додаткової сесії - до 19 серпня.

Хто може взяти участь у додатковій сесії

Насамкінець у МОН пояснили, що додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:

  • не зміг взяти участі в тестуванні основної сесії;
  • не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробовування;
  • ⁠вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть запровадити нове важливе свято для студентів.

Крім того, ми пояснювали, скільки іноземних студентів в Україні й на кого вони вчаться.

Читайте також про реєстрацію на НМТ-2026 - як створити свій кабінет, що стане підставою для відмови та що робити в такій ситуації.

