Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены

Какие экзамены нужно сдавать в 2026 году

В Минобразования рассказали, что определили алгоритм проведения вступительных испытаний в 2026 году:

в магистратуру;

в аспирантуру.

Речь идет об утверждении календарных планов организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов.

Сообщается, что в 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).

Обязателен при этом единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который предусматривает:

тест общей учебной компетентности (ТОУК);

тест по иностранному языку.

Отмечается также, что дополнительно нужно будет сдать:

поступающим в магистратуру по некоторым специальностям (их перечень будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году) - единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ);

поступающим в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.

МОН определило алгоритм вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру (инфографика: mon.gov.ua)

График вступительной кампании в магистратуру

Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет происходить в 2026 году в сроки, приведенные ниже.

Основной период:

регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);

тестирование - с 26 июня по 14 июля;

результаты - до 23 июля.

Дополнительный период:

регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);

тестирование - с 3 до 21 августа;

результаты - до 21 августа.

График вступительной кампании в магистратуру (скриншот: mon.gov.ua)

При этом приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников:

для основной сессии - до 19 июня;

для дополнительной сессии - до 28 июля.

График вступительных испытаний в аспирантуру

Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, в 2026 году установлен календарный план, приведенный ниже.

Основной период:

регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);

тестирование - с 14 до 29 июля;

результаты - до 7 августа.

Дополнительный период:

регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);

тестирование - с 24 до 28 августа;

результаты - до 4 сентября.

График вступительных испытаний в аспирантуру (скриншот: mon.gov.ua)

Информацию о месте и времени проведения в своих кабинетах:

участники основной сессии получат до 19 июня;

участники дополнительной сессии - до 19 августа.

Кто может принять участие в дополнительной сессии

В завершение в МОН объяснили, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам: