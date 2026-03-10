RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены

13:30 10.03.2026 Вт
3 мин
Готовиться к вступительной кампании лучше заранее
aimg Ирина Костенко
Поступление в магистратуру или аспирантуру - ответственный этап в жизни каждого студента (фото иллюстративное: Getty Images)

МОН Украины утвердило план поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Следовательно ключевые этапы и даты испытаний для студентов и будущих ученых - уже известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: Не только штурмовики? Какие на самом деле специальности и бонусы предлагают курсантам военные вузы

Главное:

  • Обязательный экзамен: для поступления нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
  • Специальные экзамены: некоторые магистры дополнительно сдают единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), а аспиранты - тест по методологии научных исследований.
  • Формат: вступительные испытания проходят по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).
  • Этапы: вступительная кампания разделена на основную и дополнительную сессии (для тех, кто пропустил основную по уважительным причинам).
  • Доступ к информации: приглашения-пропуска и оценки будут доступны в кабинетах абитуриентов онлайн.

Какие экзамены нужно сдавать в 2026 году

В Минобразования рассказали, что определили алгоритм проведения вступительных испытаний в 2026 году:

  • в магистратуру;
  • в аспирантуру.

Речь идет об утверждении календарных планов организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов.

Сообщается, что в 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).

Обязателен при этом единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который предусматривает:

  • тест общей учебной компетентности (ТОУК);
  • тест по иностранному языку.

Отмечается также, что дополнительно нужно будет сдать:

  • поступающим в магистратуру по некоторым специальностям (их перечень будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году) - единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ);
  • поступающим в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.

МОН определило алгоритм вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру (инфографика: mon.gov.ua)

График вступительной кампании в магистратуру

Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет происходить в 2026 году в сроки, приведенные ниже.

Основной период:

  • регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
  • тестирование - с 26 июня по 14 июля;
  • результаты - до 23 июля.

Дополнительный период:

  • регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
  • тестирование - с 3 до 21 августа;
  • результаты - до 21 августа.

График вступительной кампании в магистратуру (скриншот: mon.gov.ua)

При этом приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников:

  • для основной сессии - до 19 июня;
  • для дополнительной сессии - до 28 июля.

График вступительных испытаний в аспирантуру

Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, в 2026 году установлен календарный план, приведенный ниже.

Основной период:

  • регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
  • тестирование - с 14 до 29 июля;
  • результаты - до 7 августа.

Дополнительный период:

  • регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
  • тестирование - с 24 до 28 августа;
  • результаты - до 4 сентября.

График вступительных испытаний в аспирантуру (скриншот: mon.gov.ua)

Информацию о месте и времени проведения в своих кабинетах:

  • участники основной сессии получат до 19 июня;
  • участники дополнительной сессии - до 19 августа.

Кто может принять участие в дополнительной сессии

В завершение в МОН объяснили, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:

  • не смог принять участие в тестировании основной сессии;
  • не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного испытания;
  • выбрал проходить ЕПВИ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый важный праздник для студентов.

Кроме того, мы объясняли, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся.

Читайте также о регистрации на НМТ-2026 - как создать свой кабинет, что станет основанием для отказа и что делать в такой ситуации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОНВступительная кампанияСтудентыСоветыУченыеОбразование в УкраинеВузы