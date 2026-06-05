Вступ до магістратури й аспірантури: як дізнатись дату тестів і які з них у лідерах

Цього року складати іспити для продовження навчання планують понад сто тисяч українців. Етап прийому заяв від майбутніх магістрів й аспірантів завершився, на черзі - формування запрошень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
Українцям нагадали, що для вступників до магістратури та аспірантури завершився перший етап вступної кампанії - реєстрація для участі:
Після цього в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти усіх зареєстрованих осіб почали розподіляти між:
"Нагадуємо, що вступники й вступниці, які реєструвалися як в основний, так і в другий період, братимуть участь в основній сесії", - зауважили в УЦОЯО.
Повідомляється, що дата, час і місце проведення вступних іспитів у межах основних сесій будуть зазначені у запрошеннях, які кожен вступник отримає:
Якщо ж вступник вибрав два предметних тести ЄФВВ (і тестування відбуваються одночасно під час основної сесії) - УЦОЯО визначить:
Згідно з інформацією УЦОЯО, цього року понад 102 тисячі потенційних учасників вступних випробувань до магістратури:
Серед них:
При цьому бажання пройти тестування, необхідні для вступу для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва, виявили понад 20 тисяч вступників:
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у 2026 році вступники виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом із педагогіки та психології - 19 610 осіб.
Далі у "рейтингу" предметних тестів згадуються такі:
Насамкінець найменше вступників і вступниць вибрали цього року тест із політології та міжнародних відносин - 2 503 особи.
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