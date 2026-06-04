Прийом документів до військових вишів і коледжів продовжили: коли новий дедлайн
Графік вступу до військових навчальних закладів в Україні переглянули. Тепер абітурієнти мають більше часу для того, щоб встигнути подати документи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
Головне:
- Термін продовжили на місяць: через воєнний стан абітурієнти військових вишів та коледжів отримали додатковий час на збір документів.
- Ключова дата: через ТЦК або військові частини папери потрібно встигнути подати до 1 липня 2026 року.
- Пряма подача: якщо документи нести безпосередньо до приймальних комісій навчальних закладів, дедлайн триватиме до 20 липня.
- Коли фінал: вступні випробування і відбір заплановані на другу частину липня, а остаточне зарахування на навчання відбудеться до 1 серпня.
На які навчальні заклади поширюються зміни
Українцям розповіли, що терміни подачі документів до військових навчальних закладів у 2026 році офіційно продовжили - вступники отримали на це додатковий місяць.
У МОУ пояснили, що таке рішення схвалили для того, щоб в умовах воєнного стану:
- більше громадян України змогли вступити на навчання;
- конкурсний відбір пройшов максимально організовано.
Уточнюється, що оновлені строки подачі документів поширюються на:
- вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ);
- військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО);
- заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).
Абітурієнти отримали додатковий час - щоб подати документи (інфографіка: mod.gov.ua)
Нові строки подачі документів і коли зарахування
Згідно з інформацією МОУ, терміни для подачі документів для вступу до ВВНЗ і коледжів продовжлили на один місяць - до 1 липня.
В цілому ж, вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (чи магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:
- прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій - до 1 липня 2026 року;
- прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО - до 20 липня 2026 року;
- проведення вступних випробувань і конкурсного відбору - з 20 по 30 липня 2026 року;
- виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) - до 15:00 31 липня 2026 року;
- зарахування вступників на навчання - до 1 серпня 2026 року.
Як радять діяти абітурієнтам
У МОУ повідомили, що оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам:
- вчасно підготуватися;
- пройти подальші етапи вступної кампанії.
При цьому вступникам радять:
- не відкладати подання документів на останні дні;
- завчасно звертатись до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році.
Зазначається насамкінець, що на сайті Міноборони опублікований спеціальний Довідник для вступників у 2026 році (з переліком напрямів підготовки та алгоритмом вступу до військових коледжів, ВВНЗ і ВНП ЗВО).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які насправді спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші.
Крім того, ми пояснювали, як стати курсантом (куди подавати документи) та як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні.
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