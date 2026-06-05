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Поступление в магистратуру и аспирантуру: как узнать дату тестов и какие из них в лидерах

07:30 05.06.2026 Пт
3 мин
Регистрация уже закончилась, поэтому назначение времени и места проведения экзаменов важно не пропустить
aimg Ирина Костенко
Итоги регистрации на поступление в магистратуру и аспирантуру - известны (фото иллюстративное: Getty Images)

В этом году сдавать экзамены для продолжения обучения планируют более ста тысяч украинцев. Этап приема заявлений от будущих магистров и аспирантов завершился, на очереди - формирование приглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Регистрация закрыта: первый этап кампании для поступления в магистратуру и аспирантуру официально завершился, всех участников уже распределяют по пунктам тестирования.
  • Когда ждать график: точную дату, время и место проведения экзаменов каждый поступающий узнает через приглашение в своем электронном кабинете - до 19 июня 2026 года включительно.
  • Масштаб года: на экзамены в магистратуру зарегистрировались более 102 тысяч человек (почти 5 тысяч будут сдавать тесты за границей), а в аспирантуру - более 20 тысяч.
  • Топ-специальности: самыми популярными направлениями среди предметных тестов в этом году оказались педагогика и психология, а меньше всего поступающих - заинтересовались политологией и международными отношениями.

Когда станет известно о дате и времени экзаменов

Украинцам напомнили, что для поступающих в магистратуру и аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании - регистрация для участия:

  • в едином вступительном экзамене (ЕВЭ);
  • в едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ);
  • в едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВИ).

После этого в Украинском и региональных центрах оценивания качества образования всех зарегистрированных лиц начали распределять между:

  • пунктами тестирования;
  • рабочими местами в них.

"Напоминаем, что абитуриенты и абитуриентки, которые регистрировались как в основной, так и во второй период, будут участвовать в основной сессии", - отметили в УЦОКО.

Сообщается, что дата, время и место проведения вступительных экзаменов в рамках основных сессий будут указаны в приглашениях, которые каждый абитуриент получит:

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Если же абитуриент выбрал два предметных теста ЕПВИ (и тестирования проходят одновременно во время основной сессии) - УЦОКО определит:

  • какое из них он будет проходить во время основной сессии;
  • а какое из них - во время дополнительной.

Сколько украинцев зарегистрировались на экзамены

Согласно информации УЦОКО, в этом году более 102 тысяч потенциальных участников вступительных испытаний в магистратуру:

  • обратились в приемные комиссии высших учебных заведений;
  • получили экзаменационные листки.

Среди них:

  • 97 887 человек - будут проходить тестирование в Украине;
  • 4 638 человек - за границей.

При этом желание пройти тестирования, необходимые для поступления для получения степени доктора философии или доктора искусства, изъявили более 20 тысяч поступающих:

  • 19 676 - будут сдавать ЕВЭ;
  • 20 459 - будут проходить ЕВИ.

Регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру закончилась (инфографика: testportal.gov.ua)

Какие предметные тесты - самые популярные

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2026 году абитуриенты проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии - 19 610 человек.

Далее в "рейтинге" предметных тестов упоминаются такие:

  • по управлению и администрированию - 19 095 зарегистрированных лиц;
  • по психологии и социологии - 12 508 человек;
  • по праву и международному праву - 12 087 человек;
  • по информационным технологиям - 10 612 человек;
  • по истории искусства - 6 826 человек;
  • по учету и финансам - 5 771 человек;
  • по экономике и международной экономике - 5 693 человека;
  • по языкознанию - 5 201 человек.

Самые популярные направления предметных тестов в 2026 году (инфографика: testportal.gov.ua)

Наконец меньше всего абитуриентов и абитуриенток выбрали в этом году тест по политологии и международным отношениям - 2 503 человека.

Напомним, ранее мы рассказывали об упрощенных условиях поступления в учреждения высшего образования для абитуриентов с ВОТ (временно оккупированных территорий).

Кроме того, мы объясняли, что важно знать о поступлении на две специальности одновременно (как подавать заявки и какие нюансы учитывать).

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