Поступление в магистратуру и аспирантуру: как узнать дату тестов и какие из них в лидерах

Главное: Регистрация закрыта : первый этап кампании для поступления в магистратуру и аспирантуру официально завершился, всех участников уже распределяют по пунктам тестирования.

: первый этап кампании для поступления в магистратуру и аспирантуру официально завершился, всех участников уже распределяют по пунктам тестирования. Когда ждать график : точную дату, время и место проведения экзаменов каждый поступающий узнает через приглашение в своем электронном кабинете - до 19 июня 2026 года включительно.

: точную дату, время и место проведения экзаменов каждый поступающий узнает через приглашение в своем электронном кабинете - до 19 июня 2026 года включительно. Масштаб года : на экзамены в магистратуру зарегистрировались более 102 тысяч человек (почти 5 тысяч будут сдавать тесты за границей), а в аспирантуру - более 20 тысяч.

: на экзамены в магистратуру зарегистрировались более 102 тысяч человек (почти 5 тысяч будут сдавать тесты за границей), а в аспирантуру - более 20 тысяч. Топ-специальности: самыми популярными направлениями среди предметных тестов в этом году оказались педагогика и психология, а меньше всего поступающих - заинтересовались политологией и международными отношениями.

Когда станет известно о дате и времени экзаменов

Украинцам напомнили, что для поступающих в магистратуру и аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании - регистрация для участия:

в едином вступительном экзамене (ЕВЭ);

в едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ);

в едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВИ).

После этого в Украинском и региональных центрах оценивания качества образования всех зарегистрированных лиц начали распределять между:

пунктами тестирования;

рабочими местами в них.

"Напоминаем, что абитуриенты и абитуриентки, которые регистрировались как в основной, так и во второй период, будут участвовать в основной сессии", - отметили в УЦОКО.

Сообщается, что дата, время и место проведения вступительных экзаменов в рамках основных сессий будут указаны в приглашениях, которые каждый абитуриент получит:

в своем кабинете участника вступительных испытаний;

до 19 июня 2026 года включительно.

Если же абитуриент выбрал два предметных теста ЕПВИ (и тестирования проходят одновременно во время основной сессии) - УЦОКО определит:

какое из них он будет проходить во время основной сессии;

а какое из них - во время дополнительной.

Сколько украинцев зарегистрировались на экзамены

Согласно информации УЦОКО, в этом году более 102 тысяч потенциальных участников вступительных испытаний в магистратуру:

обратились в приемные комиссии высших учебных заведений;

получили экзаменационные листки.

Среди них:

97 887 человек - будут проходить тестирование в Украине;

4 638 человек - за границей.

При этом желание пройти тестирования, необходимые для поступления для получения степени доктора философии или доктора искусства, изъявили более 20 тысяч поступающих:

19 676 - будут сдавать ЕВЭ;

20 459 - будут проходить ЕВИ.

Регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру закончилась (инфографика: testportal.gov.ua)

Какие предметные тесты - самые популярные

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2026 году абитуриенты проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии - 19 610 человек.

Далее в "рейтинге" предметных тестов упоминаются такие:

по управлению и администрированию - 19 095 зарегистрированных лиц;

по психологии и социологии - 12 508 человек;

по праву и международному праву - 12 087 человек;

по информационным технологиям - 10 612 человек;

по истории искусства - 6 826 человек;

по учету и финансам - 5 771 человек;

по экономике и международной экономике - 5 693 человека;

по языкознанию - 5 201 человек.

Самые популярные направления предметных тестов в 2026 году (инфографика: testportal.gov.ua)

Наконец меньше всего абитуриентов и абитуриенток выбрали в этом году тест по политологии и международным отношениям - 2 503 человека.