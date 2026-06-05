Поступление в магистратуру и аспирантуру: как узнать дату тестов и какие из них в лидерах

В этом году сдавать экзамены для продолжения обучения планируют более ста тысяч украинцев. Этап приема заявлений от будущих магистров и аспирантов завершился, на очереди - формирование приглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
Украинцам напомнили, что для поступающих в магистратуру и аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании - регистрация для участия:
После этого в Украинском и региональных центрах оценивания качества образования всех зарегистрированных лиц начали распределять между:
"Напоминаем, что абитуриенты и абитуриентки, которые регистрировались как в основной, так и во второй период, будут участвовать в основной сессии", - отметили в УЦОКО.
Сообщается, что дата, время и место проведения вступительных экзаменов в рамках основных сессий будут указаны в приглашениях, которые каждый абитуриент получит:
Если же абитуриент выбрал два предметных теста ЕПВИ (и тестирования проходят одновременно во время основной сессии) - УЦОКО определит:
Согласно информации УЦОКО, в этом году более 102 тысяч потенциальных участников вступительных испытаний в магистратуру:
Среди них:
При этом желание пройти тестирования, необходимые для поступления для получения степени доктора философии или доктора искусства, изъявили более 20 тысяч поступающих:
По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2026 году абитуриенты проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии - 19 610 человек.
Далее в "рейтинге" предметных тестов упоминаются такие:
Наконец меньше всего абитуриентов и абитуриенток выбрали в этом году тест по политологии и международным отношениям - 2 503 человека.
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