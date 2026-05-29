Вступ на дві спеціальності одночасно: як подати заявки і які нюанси врахувати

В Україні абітурієнти мають право здобувати дві вищі освіти паралельно - як в одному, так і в різних закладах вищої освіти. Для цього необхідно пройти стандартну процедуру через електронний кабінет вступника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Студенти можуть вчитися на двох спеціальностях паралельно, але для другої необхідно активувати участь у конкурсі на контракт у своєму електронному кабінеті після зарахування на бюджет.

Як подати заяви

У період з 19 липня до 1 серпня вступник може подати до 10 заяв. Правила розподілу наступні:

До 5 заяв можна подати на бюджетні місця (із визначенням пріоритетності).

До 5 заяв можна подати на контракт (також із присвоєнням пріоритетів).

Процедура для другої спеціальності

Якщо вступника зарахували на бюджет, його інші заяви в електронному кабінеті автоматично стають деактивованими. Проте це не заважає вступити на контракт за іншою спеціальністю:

В особистому кабінеті необхідно обрати деактивовану заяву на контракт та натиснути опцію "Підтверджую участь в конкурсі на контракт".

Після цього абітурієнт зможе брати участь у конкурсному відборі на другу спеціальність.

Також вступники можуть скористатися додатковим набором на контракт, якщо виш його проводить. Такі хвилі триватимуть із 1 вересня до 15 жовтня. Після 15 жовтня електронні кабінети буде деактивовано, а вступну кампанію-2026 завершено.

Важливе обмеження щодо грантів

Абітурієнт, який вступив на бюджет, не зможе отримати державний грант на навчання за контрактом на другій спеціальності, навіть якщо має понад 170 балів за два предмети НМТ.

Держава фінансує здобуття освіти на кожному рівні лише один раз, тому подвійне фінансування одного студента неможливе.