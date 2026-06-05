Вступ до магістратури й аспірантури: як дізнатись дату тестів і які з них у лідерах

Цього року складати іспити для продовження навчання планують понад сто тисяч українців. Етап прийому заяв від майбутніх магістрів й аспірантів завершився, на черзі - формування запрошень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Реєстрацію закрито : перший етап кампанії для вступу до магістратури та аспірантури офіційно завершився, всіх учасників уже розподіляють по пунктах тестування.

: перший етап кампанії для вступу до магістратури та аспірантури офіційно завершився, всіх учасників уже розподіляють по пунктах тестування. Коли чекати графік : точну дату, час і місце проведення іспитів кожен вступник дізнається через запрошення у своєму електронному кабінеті - до 19 червня 2026 року включно.

: точну дату, час і місце проведення іспитів кожен вступник дізнається через запрошення у своєму електронному кабінеті - до 19 червня 2026 року включно. Масштаб року : на іспити до магістратури зареєструвалися понад 102 тисячі людей (майже 5 тисяч складатимуть тести за кордоном), а до аспірантури - понад 20 тисяч.

: на іспити до магістратури зареєструвалися понад 102 тисячі людей (майже 5 тисяч складатимуть тести за кордоном), а до аспірантури - понад 20 тисяч. Топ-спеціальності: найпопулярнішими напрямками серед предметних тестів цього року виявилися педагогіка і психологія, а найменше вступників - зацікавились політологією та міжнародними відносинами.

Коли стане відомо про дату і час іспитів

Українцям нагадали, що для вступників до магістратури та аспірантури завершився перший етап вступної кампанії - реєстрація для участі:

в єдиному вступному іспиті (ЄВІ);

в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ);

в єдиному вступному випробуванні з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Після цього в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти усіх зареєстрованих осіб почали розподіляти між:

пунктами тестування;

робочими місцями в них.

"Нагадуємо, що вступники й вступниці, які реєструвалися як в основний, так і в другий період, братимуть участь в основній сесії", - зауважили в УЦОЯО.

Повідомляється, що дата, час і місце проведення вступних іспитів у межах основних сесій будуть зазначені у запрошеннях, які кожен вступник отримає:

у своєму кабінеті учасника вступних випробувань;

до 19 червня 2026 року включно.

Якщо ж вступник вибрав два предметних тести ЄФВВ (і тестування відбуваються одночасно під час основної сесії) - УЦОЯО визначить:

яке з них він проходитиме під час основної сесії;

а яке з них - під час додаткової.

Скільки українців зареєструвались на іспити

Згідно з інформацією УЦОЯО, цього року понад 102 тисячі потенційних учасників вступних випробувань до магістратури:

звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти;

отримали екзаменаційні листки.

Серед них:

97 887 осіб - проходитимуть тестування в Україні;

4 638 осіб - за кордоном.

При цьому бажання пройти тестування, необхідні для вступу для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва, виявили понад 20 тисяч вступників:

19 676 - складатимуть ЄВІ;

20 459 - проходитимуть ЄВВ.

Реєстрація на вступні іспити до магістратури й аспірантури закінчилась (інфографіка: testportal.gov.ua)

Які предметні тести - найбільш популярні

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у 2026 році вступники виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом із педагогіки та психології - 19 610 осіб.

Далі у "рейтингу" предметних тестів згадуються такі:

з управління та адміністрування - 19 095 зареєстрованих осіб;

із психології та соціології - 12 508 осіб;

із права та міжнародного права - 12 087 осіб;

з інформаційних технологій - 10 612 осіб;

з історії мистецтва - 6 826 осіб;

з обліку та фінансів - 5 771 особа;

з економіки та міжнародної економіки - 5 693 особи;

з мовознавства - 5 201 особа.

Найпопулярніші спрямування предметних тестів у 2026 році (інфографіка: testportal.gov.ua)

Насамкінець найменше вступників і вступниць вибрали цього року тест із політології та міжнародних відносин - 2 503 особи.