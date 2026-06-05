Вступ до магістратури й аспірантури: як дізнатись дату тестів і які з них у лідерах
Цього року складати іспити для продовження навчання планують понад сто тисяч українців. Етап прийому заяв від майбутніх магістрів й аспірантів завершився, на черзі - формування запрошень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Реєстрацію закрито: перший етап кампанії для вступу до магістратури та аспірантури офіційно завершився, всіх учасників уже розподіляють по пунктах тестування.
- Коли чекати графік: точну дату, час і місце проведення іспитів кожен вступник дізнається через запрошення у своєму електронному кабінеті - до 19 червня 2026 року включно.
- Масштаб року: на іспити до магістратури зареєструвалися понад 102 тисячі людей (майже 5 тисяч складатимуть тести за кордоном), а до аспірантури - понад 20 тисяч.
- Топ-спеціальності: найпопулярнішими напрямками серед предметних тестів цього року виявилися педагогіка і психологія, а найменше вступників - зацікавились політологією та міжнародними відносинами.
Коли стане відомо про дату і час іспитів
Українцям нагадали, що для вступників до магістратури та аспірантури завершився перший етап вступної кампанії - реєстрація для участі:
- в єдиному вступному іспиті (ЄВІ);
- в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ);
- в єдиному вступному випробуванні з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Після цього в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти усіх зареєстрованих осіб почали розподіляти між:
- пунктами тестування;
- робочими місцями в них.
"Нагадуємо, що вступники й вступниці, які реєструвалися як в основний, так і в другий період, братимуть участь в основній сесії", - зауважили в УЦОЯО.
Повідомляється, що дата, час і місце проведення вступних іспитів у межах основних сесій будуть зазначені у запрошеннях, які кожен вступник отримає:
- у своєму кабінеті учасника вступних випробувань;
- до 19 червня 2026 року включно.
Якщо ж вступник вибрав два предметних тести ЄФВВ (і тестування відбуваються одночасно під час основної сесії) - УЦОЯО визначить:
- яке з них він проходитиме під час основної сесії;
- а яке з них - під час додаткової.
Скільки українців зареєструвались на іспити
Згідно з інформацією УЦОЯО, цього року понад 102 тисячі потенційних учасників вступних випробувань до магістратури:
- звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти;
- отримали екзаменаційні листки.
Серед них:
- 97 887 осіб - проходитимуть тестування в Україні;
- 4 638 осіб - за кордоном.
При цьому бажання пройти тестування, необхідні для вступу для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва, виявили понад 20 тисяч вступників:
- 19 676 - складатимуть ЄВІ;
- 20 459 - проходитимуть ЄВВ.
Реєстрація на вступні іспити до магістратури й аспірантури закінчилась (інфографіка: testportal.gov.ua)
Які предметні тести - найбільш популярні
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у 2026 році вступники виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом із педагогіки та психології - 19 610 осіб.
Далі у "рейтингу" предметних тестів згадуються такі:
- з управління та адміністрування - 19 095 зареєстрованих осіб;
- із психології та соціології - 12 508 осіб;
- із права та міжнародного права - 12 087 осіб;
- з інформаційних технологій - 10 612 осіб;
- з історії мистецтва - 6 826 осіб;
- з обліку та фінансів - 5 771 особа;
- з економіки та міжнародної економіки - 5 693 особи;
- з мовознавства - 5 201 особа.
Найпопулярніші спрямування предметних тестів у 2026 році (інфографіка: testportal.gov.ua)
Насамкінець найменше вступників і вступниць вибрали цього року тест із політології та міжнародних відносин - 2 503 особи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спрощені умови вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів із ТОТ (тимчасово окупованих територій).
Крім того, ми пояснювали, що важливо знати про вступ на дві спеціальності одночасно (як подавати заявки і які нюанси враховувати).
Читайте також про вступ до військових вишів у 2026 році та як продовжлили терміни прийому документів.