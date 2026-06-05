Поступление в магистратуру и аспирантуру: как узнать дату тестов и какие из них в лидерах
В этом году сдавать экзамены для продолжения обучения планируют более ста тысяч украинцев. Этап приема заявлений от будущих магистров и аспирантов завершился, на очереди - формирование приглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Регистрация закрыта: первый этап кампании для поступления в магистратуру и аспирантуру официально завершился, всех участников уже распределяют по пунктам тестирования.
- Когда ждать график: точную дату, время и место проведения экзаменов каждый поступающий узнает через приглашение в своем электронном кабинете - до 19 июня 2026 года включительно.
- Масштаб года: на экзамены в магистратуру зарегистрировались более 102 тысяч человек (почти 5 тысяч будут сдавать тесты за границей), а в аспирантуру - более 20 тысяч.
- Топ-специальности: самыми популярными направлениями среди предметных тестов в этом году оказались педагогика и психология, а меньше всего поступающих - заинтересовались политологией и международными отношениями.
Когда станет известно о дате и времени экзаменов
Украинцам напомнили, что для поступающих в магистратуру и аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании - регистрация для участия:
- в едином вступительном экзамене (ЕВЭ);
- в едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ);
- в едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВИ).
После этого в Украинском и региональных центрах оценивания качества образования всех зарегистрированных лиц начали распределять между:
- пунктами тестирования;
- рабочими местами в них.
"Напоминаем, что абитуриенты и абитуриентки, которые регистрировались как в основной, так и во второй период, будут участвовать в основной сессии", - отметили в УЦОКО.
Сообщается, что дата, время и место проведения вступительных экзаменов в рамках основных сессий будут указаны в приглашениях, которые каждый абитуриент получит:
- в своем кабинете участника вступительных испытаний;
- до 19 июня 2026 года включительно.
Если же абитуриент выбрал два предметных теста ЕПВИ (и тестирования проходят одновременно во время основной сессии) - УЦОКО определит:
- какое из них он будет проходить во время основной сессии;
- а какое из них - во время дополнительной.
Сколько украинцев зарегистрировались на экзамены
Согласно информации УЦОКО, в этом году более 102 тысяч потенциальных участников вступительных испытаний в магистратуру:
- обратились в приемные комиссии высших учебных заведений;
- получили экзаменационные листки.
Среди них:
- 97 887 человек - будут проходить тестирование в Украине;
- 4 638 человек - за границей.
При этом желание пройти тестирования, необходимые для поступления для получения степени доктора философии или доктора искусства, изъявили более 20 тысяч поступающих:
- 19 676 - будут сдавать ЕВЭ;
- 20 459 - будут проходить ЕВИ.
Регистрация на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру закончилась (инфографика: testportal.gov.ua)
Какие предметные тесты - самые популярные
По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2026 году абитуриенты проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии - 19 610 человек.
Далее в "рейтинге" предметных тестов упоминаются такие:
- по управлению и администрированию - 19 095 зарегистрированных лиц;
- по психологии и социологии - 12 508 человек;
- по праву и международному праву - 12 087 человек;
- по информационным технологиям - 10 612 человек;
- по истории искусства - 6 826 человек;
- по учету и финансам - 5 771 человек;
- по экономике и международной экономике - 5 693 человека;
- по языкознанию - 5 201 человек.
Самые популярные направления предметных тестов в 2026 году (инфографика: testportal.gov.ua)
Наконец меньше всего абитуриентов и абитуриенток выбрали в этом году тест по политологии и международным отношениям - 2 503 человека.
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