Поступление на две специальности одновременно: как подать заявки и какие нюансы учесть

В Украине абитуриенты имеют право получать два высших образования параллельно - как в одном, так и в разных учреждениях высшего образования. Для этого необходимо пройти стандартную процедуру через электронный кабинет абитуриента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Главное: Студенты могут учиться на двух специальностях параллельно, но для второй необходимо активировать участие в конкурсе на контракт в своем электронном кабинете после зачисления на бюджет.

параллельно, но для второй необходимо активировать участие в конкурсе на контракт в своем электронном кабинете после зачисления на бюджет. Зачисление на контракт проводится с 14 по 30 августа , а дополнительные волны набора на контракт продлятся до 15 октября.

, а дополнительные волны набора на контракт продлятся до 15 октября. Поступление на бюджет лишает права на получение гранта на контрактное обучение на второй специальности из-за запрета двойного финансирования.

Как подать заявления

В период с 19 июля по 1 августа абитуриент может подать до 10 заявлений. Правила распределения следующие:

До 5 заявлений можно подать на бюджетные места (с определением приоритетности).

До 5 заявлений можно подать на контракт (также с присвоением приоритетов).

Процедура для второй специальности

Если поступающего зачислили на бюджет, его другие заявления в электронном кабинете автоматически становятся деактивированными. Однако это не мешает поступить на контракт по другой специальности:

В личном кабинете необходимо выбрать деактивированное заявление на контракт и нажать опцию "Подтверждаю участие в конкурсе на контракт".

После этого абитуриент сможет участвовать в конкурсном отборе на вторую специальность.

Зачисление на контракт продлится с 14 до 30 августа.

Также поступающие могут воспользоваться дополнительным набором на контракт, если вуз его проводит. Такие волны продлятся с 1 сентября по 15 октября. После 15 октября электронные кабинеты будут деактивированы, а вступительная кампания-2026 завершена.

Важное ограничение по грантам

Абитуриент, поступивший на бюджет, не сможет получить государственный грант на обучение по контракту на второй специальности, даже если имеет более 170 баллов за два предмета НМТ.

Государство финансирует получение образования на каждом уровне только один раз, поэтому двойное финансирование одного студента невозможно.