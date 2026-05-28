Вступ-2026: МОН оновило перелік освітніх центрів для абітурієнтів з ТОТ

МОН оновило перелік освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони створені для того, щоб спростити вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з них.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Хто може скористатися спрощеною процедурою

Цей механізм розрахований на вступників, які:

не мають результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ);

не мають українських документів про повну загальну середню освіту.

Як працюють освітні центри

Освітні центри при закладах вищої освіти надають консультації та супроводжують вступників на всіх етапах: від отримання українського атестата до зарахування до вишу.

Процедура вступу передбачає, що абітурієнти можуть складати необхідні іспити безпосередньо у закладах освіти - як очно, так і дистанційно.

Графік роботи

Освітні центри розпочнуть свою роботу з 1 червня та прийматимуть вступників до 30 вересня 2026 року.

