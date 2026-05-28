Вступ-2026: МОН оновило перелік освітніх центрів для абітурієнтів з ТОТ
МОН оновило перелік освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони створені для того, щоб спростити вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з них.
Головне:
- Міносвіти оновило перелік освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" для вступників з ТОТ.
- Центри допоможуть абітурієнтам без результатів НМТ та українських атестатів пройти вступ за спрощеною процедурою.
- Робота центрів триватиме з 1 червня до 30 вересня 2026 року, іспити можна складати очно або дистанційно.
Хто може скористатися спрощеною процедурою
Цей механізм розрахований на вступників, які:
- не мають результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ);
- не мають українських документів про повну загальну середню освіту.
Як працюють освітні центри
Освітні центри при закладах вищої освіти надають консультації та супроводжують вступників на всіх етапах: від отримання українського атестата до зарахування до вишу.
Процедура вступу передбачає, що абітурієнти можуть складати необхідні іспити безпосередньо у закладах освіти - як очно, так і дистанційно.
Графік роботи
Освітні центри розпочнуть свою роботу з 1 червня та прийматимуть вступників до 30 вересня 2026 року.
Повний перелік центрів можна переглянути за посиланням.
Читайте також про те, що вступна кампанія-2026 розпочнеться 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Більшість вступників подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів.
Раніше ми писали про те, що в Україні у 2026 році для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій діють спрощені умови вступу до вишів. Дехто зможе вступити без НМТ - за результатами співбесіди, а також отримати пільги, бюджетні квоти, безкоштовне житло та одноразову допомогу у 50 тисяч гривень.